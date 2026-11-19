El rector de la de la Universidad Europea del Atlántico, UNEATLANTICO, Rubén Calderón y la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la de la Universidad Europea del Atlántico, UNEATLANTICO, Rubén Calderón, ha manifestado la disposición para que la colección de arte de la Fundación FUNDIBER amplie los lugares de Cantabria que recorre, a fin de llegar al mayor número de personas.

Hasta el momento se ha podido ver en Santillana del Mar, en Laredo, Potes y Reinosa, y el rector ha planteado la posibilidad de aumentar a dos sedes más.

Está integrada por unas 31 colecciones de diferentes lenguajes artísticos, centrados en la tradición y vanguardia del arte moderno español, con obras de figuras como Francisco de Goya, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Tàpies, Antoni Clavé y Jaume Muxa.

Esta ha sido una de las cuestiones que se han abordado en el primer encuentro que han mantenido la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, y Calderón, en el que han analizado las distintas líneas de colaboración que ambas instituciones tienen en dichas materias, ha informado el Gobierno.

En cuanto a turismo, se ha valorado la posibilidad de realizar una jornada que una el turismo con la gastronomía organizada desde esta universidad. En este sentido, Calderón ha destacado el potencial de desestacionalización turística que tiene atraer alumnado internacional.

Ha señalado que en esta institución académica hay más de un 30% de alumno internacional, "lo que supone un canal muy potente para dar a conocer Cantabria, pues son personas que consumen y viven en Cantabria fuera de los periodos vacacionales habituales, y, además, sus estancias son de cuatro años, factores que nos obligan a no olvidar la aportación de estos estudiantes y a las familias que vienen a visitarlos a este objetivo de la desestacionalización", ha observado.

Por último, tanto la consejera como el rector se han comprometido a continuar trabajando en materia deportiva, y se ha estudiado la posibilidad de que dicha universidad sea la anfitriona en 2027 de un importante congreso deportivo que se celebra cada dos años.