Una furgoneta se incendia en una zona de estacionamiento de vehículos de Santoña - 112

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una furgoneta se ha incendiado en Santoña, concretamente en una zona donde se encontraban estacionados más vehículos, que no se han visto afectados.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos del Gobierno de Cantabria, tras el aviso recibido por el Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria, que ha informado del suceso a través de sus redes sociales.

Los efectivos regionales de extinción de incendios han apagado el fuego y han realizado otras maniobras para evitar la propagación de las llamas hacia otros vehículos estacionados en las cercanías.