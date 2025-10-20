El futbolista Andrés Martín recibirá el 48º Trofeo Chisco de RNE Cantabria

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extremo Andrés Martín recibirá el 48º Trofeo Chisco de RNE Cantabria al mejor futbolista de la temporada racinguista, de manos de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en un acto que tendrá lugar este miércoles 22 en el Palacio de Festivales.

Como en los últimos años, la elección del jugador andaluz surge de los votos emitidos tras cada jornada por los integrantes del jurado formado por el periodista y miembro de la Fundación Racing, Raúl Gómez Samperio; el presidente de la peña Zalo, Fernando Ortiz; el escritor, crítico literario y peñista racinguista, Javier Menéndez Llamazares; el presidente de AUPA, Antonio Sáinz; el exjugador y exdirector deportivo Jesús Merino y el periodista Álvaro Sáenz. En la designación también han participado los oyentes de RNE a través de encuestas postpartido en la red social X.

Para esta edición, Radio Nacional de España en Cantabria recupera a la firma cántabra Café Dromedario como colaboradora del premio. La entidad se compromete a donar el peso del futbolista en café a la entidad solidaria que el propio Andrés Martín designe.

El mediapunta de 26 años se erigió la campaña pasada, en la que el Racing cayó en la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera con el Mirandés, como el principal baluarte del equipo, especialmente en la faceta ofensiva, ha destacado RNE.

El de Aguadulce anotó 17 goles y repartió 18 asistencias, situándose como uno de los jugadores más determinantes de la categoría.

El andaluz sucede en el palmarés a su compañero Íñigo Vicente, que lo obtuvo las últimas dos temporadas.

Andrés Martín engrosa el palmarés de un trofeo que recoge a varios mitos del racinguismo que lo han ganado a lo largo de los últimos 40 años como Zubiría (primer Chisco de la historia), Arteche, Manolo Preciado, Tuto Sañudo, José Ceballos, Pedro Munitis o Gonzalo Colsa, entre otros.

Siempre lo ha recibido un jugador salvo la temporada 2013-2014, la del plante copero que acabó con el ascenso a Segunda, donde se entregó el galardón al entrenador Francisco Fernández como máximo exponente del compromiso mostrado por toda la plantilla.