La gaita, protagonista de la nueva pieza audiovisual editada por Cultura dentro del programa 'Origen'

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gaita en Cantabria es la protagonista de una nueva entrega, la sexta, de las piezas audiovisuales editadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dentro del programa 'Origen', que tiene por objeto difundir la música y las danzas tradicionales de la región.

Para la realización de este trabajo se ha seguido a la Banda de Gaitas Cantabria y de su director, Roberto Diego. Fundador de los grupos de folk cántabro Luétiga y Gatu Malu, desde hace varios años su faceta musical se ha reorientado a la composición y a la dirección de la Banda de Gaitas Cantabria, la enseñanza de la gaita cántabra y a la investigación de la música tradicional de Cantabria (instrumentos, melodías, ritmos...).

En la actualidad su archivo fotográfico de músicos tradicionales y de música popular es de los más importantes de la comunidad.

Como explica Cultura, el origen de la gaita es muy antiguo y, con distintas variantes, existe en el folclore musical de la mayoría de los países europeos. El modelo que se usa en Cantabria es del tipo atlántico, con el roncón descansando sobre el hombro del gaitero y punteru de interior cónico -la gaita gallega, escocesa o bretona pertenecen a este grupo-.

Al público le llama la atención que un instrumento musical hecho de un fuelle que sirve de pulmón auxiliar al gaitero y unas piezas hechas de madera y cañavera produzca un sonido tan potente, que "traslada a épocas remotas donde no existía la electricidad, pero sí un instrumento diseñado para que con el sopló del músico y la vibración de dos piezas (pajuela y berrona) fueran suficientes para ser escuchados en auditorios exteriores por muchas personas".

El occidente de Cantabria es el solar de la gaita cántabra. En los valles de Lamasón, Peñarrubia, Herrerías, Valdáliga, Polaciones, Liébana, Peñamellera y Ribadedeva se forjó una escuela de gaita con identidad propia, diferente a la asturiana y a la gallega, que tenía su base en la canción montañesa con la escala mixolidia como característica principal.

Actualmente, se enseña la gaita cántabra en un importante número de escuelas de folclore situadas en Torrelavega, Santander, Astillero, San Vicente de la Barquera, Unquera, Renedo de Piélagos, etcétera.

Sin ser muy abundante el número de alumnos inscritos, el presente y futuro de este instrumento está "consolidado y garantizado", asegura la Consejería de Cultura, a través de estas escuelas y de las bandas de gaitas que existen en Cantabria: Banda de Gaitas de Cantabria, Banda de Gaitas La Montaña, Banduca L'Abrigu, Banda de Gaitas Virgen de las Nieves de Tanos, Banda de Gaitas Gedio, Brañajana, Mégrada Tradicional, Garabanduya, Gaiteros al Tresboliyu, Traslarroza y Sullares de Gaitas.

Este proyecto divulgativo de Cultura incluye un total de ocho piezas audiovisuales, varias de ellas ya publicadas. Cada una trata un tema: los coros ronda, el rabel, la pandereta, las danzas, la gaita, el acordeón, los piteros y las bandas de folk.

La Consejería espera que este tipo de material audiovisual realizado por la productora El Cuartuco se difunda ampliamente en medios de comunicación digital y televisión y sirva también como material para divulgación y sensibilización en centros educativos, ferias y eventos culturales y turísticos.