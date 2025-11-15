La Gala de las Letras de Santander se celebrará el jueves 20 de noviembre en el CASYC

Archivo - Gala de las Letras 2024.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gala de las Letras de Santander 2025 se celebrará el jueves 20 de noviembre desde las 19.30 horas en el Teatro CASYC, en un acto que estará presidido por la alcaldesa, Gema Igual.

Durante el mismo se hará entrega de los galardones de los certámenes literarios municipales, que cuentan en esta edición con una dotación económica total de 28.000 euros.

Además, el poeta, narrador, ensayista y profesor universitario Alberto Santamaría Fernández recibirá el XI Premio de las Letras Ciudad de Santander por su destacada trayectoria en el ámbito de la creación literaria y su aportación al pensamiento estético contemporáneo.

Con este premio, la ciudad rendirá homenaje a un escritor que no solo representa la excelencia literaria, sino también la reflexión profunda sobre el papel del arte y la palabra en la sociedad actual.

GALARDONADOS

Iyán Rojo Greciet y Víctor Ruiz Polando recogerán sus premios como ganadores de los XLIV Premios José Hierro de Poesía y Relato Breve, con las obras 'Verano en llamas' y 'Breve catálogo de críptidos', respectivamente. Estos galardones, creados en 1981 en homenaje al poeta José Hierro, promueven y dan voz a los jóvenes escritores.

En el caso del XXIX Premio Internacional de Poesía Alegría será el poeta asturiano Julio Rodríguez Suárez quien reciba el galardón por su obra 'Señales para futuros arqueólogos', elegida por el jurado por su "atrevido aliento lírico, exquisito cuidado de la técnica y la valentía de enfrentarse, de forma sutil y crítica, a muchos de los problemas y desafíos de nuestro tiempo".

Y el XV Premio de Textos Teatrales para Dramaturgos Jóvenes Ricardo López Aranda será para la autora Isabel Fernández González, por su obra titulada 'A Ele E Equis', un texto actual, que recoge la dificultad para la comunicación interpersonal en una sociedad hiper tecnificada como base de una trama con personajes "bien perfilados, una estructura coherente y bien trabajada, y un planteamiento escénico arriesgado".

Por último, la escritora argentina Florencia Canosa recibirá el XVIII Premio Internacional 'Tristana' de Novela Fantástica por la obra 'La borra apretada del sueño', un texto que destaca por su configuración escénica, modernidad conceptual y profundidad temática.

FOMENTO DE LA CREACIÓN

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que el Ayuntamiento de Santander celebra un año más "esta fiesta de la literatura" que refleja el apoyo y fomento a la creación, y visibiliza el trabajo de los autores.

Asimismo, ha invitado a los ciudadanos a acudir y apoyar esta cita que es "ya una tradición en la ciudad".

"Será una oportunidad para celebrar la literatura y reconocer la creatividad que se produce tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", ha concluido.