Gamarra llama a evitar un "Frankenstein a la cántabra" de Revilla "con todos los que le hagan falta"

Buruaga avisa de que PRC y PSOE no pueden lograr 18 escaños porque "Cantabria no resiste" otra legislatura de "populismo y sanchismo"



SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que su partido es la "solución" para evitar un "pequeño Frankstein a la cántabra" liderado por Miguel Ángel Revilla (PRC) en coalición "con todos los que hagan falta y sean necesarios para sumar", algo a lo que los cántabros "no tienen que resignarse" pues merecen "un Gobierno mejor", que es lo que, a su juicio, ofrece María José Sáenz de Buruaga.

Así lo ha dicho este viernes durante el acto de presentación del programa marco municipal del PP para las elecciones del 28 de mayo que se ha celebrado en Santander, en el que ha intervenido también Buruaga, presidenta del PP de Cantabria y candidata a la presidenta; el coordinador del programa electoral del PP, Íñigo de la Serna, y la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual, que opta a la reelección.

En el acto, celebrado en el Hotel Bahía en un salón repleto de cargos del PP a nivel autonómico y municipal y de afiliados, y que se ha quedado pequeño, Gamarra se ha mostrado convencida de que, si les dan los números, Revilla y Pedro Sánchez volverán a pactar una coalición PRC-PSOE en Cantabria.

"Es posible que en estas últimas semanas parezcan que se enfadan e incluso pudiera parecer que no se conocen pero todos sabemos que son amigos con una amistad muy sólida", ha afirmado la dirigente popular, que ha subrayado que Sánchez y Revilla "se necesitan mutuamente" y en el "manual de resistencia" que, según ha dicho, ambos aplican y en el que son "campeones", está el "seguir apoyándose mutuamente".

Por ello, ha defendido que "todo aquel que quiera que terminen las políticas de Revilla y que el PSOE no esté en el Gobierno autonómico tiene que optar por el PP".

Y es que, según ha dicho, la de su partido es "la única papeleta que todo el mundo sabe para que va a ser utilizada" y que servirá para "enseñar la puerta de salida" primero a Revilla y dentro de unos meses a Sánchez.

Gamarra ha afirmado que el PP va a "acabar con el sanchismo", primero en las elecciones del 28 de mayo haciendo que Revilla, "su derivada en Cantabria", deje de ser presidente y luego, en las generales, hacer lo mismo con Pedro Sánchez. "Y se tendrán que dedicar a otra cosa porque resistir a costa de los españoles se ha terminado", ha afirmado la secretaria general de los 'populares', que ha acusado a Revilla de considerar Cantabria "su cortijo particular" cuando "no lo es".

Se ha mostrado convencida de que Buruaga va a ser "la primera presidenta de Cantabria" y también de que el PP ganará las elecciones municipales y Gema Igual volverá a ser elegida alcaldesa de Santander para los próximos cuatro años, lo mismo que el resto de regidores populares.

A Gamarra "no le cabe ninguna duda" de que el PP logrará el "cambio político" en Cantabria, un cambio que, según ha dicho, no solo será de partido sino "de políticas", en el que se dejará de "frivolizar" con los problemas de los cántabros.

Y es que, según ha dicho, frente al "manual de resistencia" de Pedro Sánchez y Revilla, lo que el PP ofrece a Cantabria es un "manual de buen gobierno" en el que las promesas se conviertan en "realidades" que mejoren la vida de los ciudadanos.

Gamarra ha opinado que "el sanchismo ha afectado especialmente a los cántabros" que, según ha dicho, ha sido una de las comunidades autónomas donde ha habido rebajas más fuertes de condenas a agresores sexuales a raíz de la 'Ley del solo sí es sí'; ha sufrido "permanentes retrasos" en el desarrollo de sus infraestructuras y ha padecido el "escándalo de los trenes", del que también ha responsabilizado a Revilla porque, según ha dicho, "los políticos deben estar pendientes de estas cosas".

También ha acusado al presidente de Cantabria de intentar "tapar la corrupción" en su Gobierno, haciendo alusión así, aunque sin citarlo expresamente a la 'trama de las carreteras'.

Gamarra ha ironizado con el hecho de que Revilla, después de haber asegurado que él se enteraba de todo lo que pasa en su Gobierno ahora diga que eso no lo conocía. "Claro que no le pasaba ni media y no va a haber ni tren ni túnel que tape la corrupción de Miguel Ángel Revilla", ha dicho la dirigente del PP, que cree que los cántabros "han tomado nota" y lo van a tener en cuenta a la hora de votar.

BURUAGA

En una línea similar a la expuesta por Gamarra, Buruaga ha avisado de que el 28M se van a decidir entre dos: el PP o el equipo de Pedro Sánchez en Cantabria, y ha afirmado que, "aunque algunos jueguen a la distracción", si suman 18 escaños (los que marcan la mayoría absoluta), habrá otros cuatro años "de populismo y sanchismo", de "proyectos estancados, de trenes que no caben en los túneles" y de "degeneración", algo que, a su juicio, "Cantabria no resiste".

Según ha dicho, la coalición PRC-PSOE no tiene más objetivo y más proyecto que importar "su pacto de hierro" a todos los municipios donde gobierna el PP.

Respecto a Santander, ha afirmado que el PRC ya tiene "amañado" el siguiente pacto con el PSOE y aspira a desbancar a Gema Igual con "7 concejales de 27".

También se ha referido a la situación de las infraestructuras de Cantabria, para las que "hace cinco años se paró el reloj" y desde entonces, "no hay más que papeleos".

Y ha afirmado que si Cantabria no está hoy en la Red Transeuropea de Transporte es porque Revilla ha tardado 30 años en ir a Bruselas, porque él y sus socios socialistas no hicieron su trabajo y ha defendido que el avance que se ha producido en el Parlamento Europeo es consecuencia del compromiso, la implicación y el trabajo del PP en Cantabria, en Madrid y en Bruselas y no del PRC que no tiene ni capacidad ni representación.

"Ahora tenemos que convertir ese espaldarazo en una nueva oportunidad para Cantabria y lo vamos a hacer nosotros desde el Gobierno de Cantabria", ha dicho.

Sobre la situación de la red de Cercanías, ha criticado que "Revilla diga que Pedro Sánchez cumple y además aplauda "ese sucedáneo de plan que no es más que un Power Point sin plazos ni planificación económica, otra bola".

Además, se ha preguntado quién se va a creer que van a traer un tren a Bilbao o a terminar la autovía Aguilar-Burgos si después de 20 años no han sido capaces de traer el AVE a Reinosa y de garantizar que un tren llegue de Santander a Piélagos.

También, De la Serna ha afirmado que el 28M los ciudadanos de Cantabria y de Santander deben elegir entre "dos modelos de hacer política": el del PP o el del "tándem" Sánchez-Revila, que, según ha dicho, sube impuestos, aumenta la deuda y que en Cantabria ha provocado el cierre de grandes industrias, conflictos laborales, las mayores listas de espera sanitarias y que no se haya hecho "absolutamente nada" en infraestructuras al margen de acabar algunas actuaciones que dejó él y "meter en el cajón muchas de las cosas que ya tendrían que estar hechas"

Así el exministro de Fomento ha denunciado que la obra del enlace de la A-67 Sierrapando-Barreda lleva "parada" dos años y ha afirmado que, si el PP hubiera seguido gobernando en España, hoy estaría acabada no solo esa obra sino también el carril Santander-Torrelavega, la obra del Desfiladero de la Hermida; la Variante de Potes y casi también el soterramiento de Torrelavega y estaría ejecutada en un 70% la reordenación ferroviaria de Santander.

La alcaldesa y candidata a la reelección ha afirmado que de cara al 28M los santanderinos tienen "dos opciones": o votar al PP para que pueda desarrollar sus proyectos o votar a "otros" que harán que Santander tenga un gobierno "Frankenstein a cuatro, o más" que no se sabe ni qué proyectos van a desarrollar ni quién lo va a liderar.