El PRC reprocha a Gamarra que acuse "en falso" a Revilla de corrupción cuando el PP "la conoce de primera mano"

SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha reprochado este viernes a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que haya acudido a Santander a acusar "en falso" al presidente de Cantabria y líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, de corrupción cuando, según ha dicho, en el PP "la conocen de primera mano".

Así se ha pronunciado el portavoz de los regionalistas, Pedro Hernando, después de que Gamarra, en un acto del PP celebrado hoy en Santander, haya afirmado que "no va a haber ni tren ni túnel que tape la corrupción" de Revilla, aludiendo así a la 'trama de carreteras'.

Tras estas palabras, Hernando ha respondido en un comunicado que el PRC "no necesita tapar lo que no existe" y ha advertido a los populares que Cantabria "no admite" lecciones de un partido "condenado por corrupción.

El PRC ha censurado que Gamarra acuse "en falso" a Revilla de "hechos que no existen en las filas regionalistas, pero sí están a la orden del día en las filas del propio PP".

Hernando ha señalado que si hay un partido que "conoce de primera mano la corrupción" es el PP, que "está condenado --con tres sentencias de la Audiencia Nacional-- y con gran parte de sus líderes o en las cárceles o habiendo pasado un largo periodo de sus vidas en ellas".

Al hilo ha recordado los casos de la Gürtel, Bárcenas, Zaplana y Camps y las estancias en prisión de algunos de sus líderes, como Rodrigo Rato, Carlos Fabra o Jaume Matas. "12 de los 14 ministros de Aznar fueron imputados, condenados o implicados en asuntos de corrupción, mientras que en los gobiernos de Revilla no ha habido nunca un solo caso", ha sentenciado.

Por ello, ha recalcado que los populares "no tienen credibilidad" y ha opinado que en Cantabria "nadie los cree" porque "no han cumplido ninguna de sus promesas". "Todo han sido engaños", ha remachado.

De hecho, ha señalado que, cada cuatro años y coincidiendo con el periodo electoral, los populares "cumplen el guión" y mandan a sus "paracaidistas" a la región para "tapar" sus reiterados incumplimientos con "insultos" y "mentiras" a los cántabros.

Así, ha reprochado a los 'populares' que "cuando tuvieron oportunidad no movieron ni un papel para impulsar el tren con Madrid", "y eso teniendo a un ministro de Santander", "ni modernizaron" las Cercanías, "ni pagaron" la deuda de Valdecilla.

"Todo lo contrario, en Madrid borraron del Presupuesto la partida y los populares de Cantabria lo acataron sin rechistar y además crearon nuevas deudas, como el impago del IVA", ha afirmado Hernando, que ha pedido por al PP que "respete a los cántabros y a sus legítimos representantes" y "deje de dar la espalda a las necesidades reales de esta tierra".