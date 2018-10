Gema Igual (PP) dice que "no es momento" ahora de decidir su futuro: Sería infiel con los santanderinos

Publicado 16/09/2018 20:51:55 CET

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, insiste en que "no es momento" ahora para decidir si se postula como candidata del PP al Ayuntamiento en 2019 porque "no sería una decisión responsable". "No lo he decidido porque mi día a día está para trabajar por los santanderinos porque me parecería infiel a los santanderinos nueve meses antes ocuparme de mí y no ocuparme de ellos", ha afirmado.

Así lo ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que la alcaldesa ha seguido sin desvelar si será la candidata del PP a la Alcaldía, cargo que ocupa desde noviembre de 2016 en sustitución de Íñigo de la Serna, después de que éste fuera nombrado ministro de Fomento por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Igual ha asegurado que gestionar santander le ocupa "todo el tiempo" a ella y al resto de su equipo de Gobierno y, por ello, aún no ha decidido si aspirará a volver a ocupar la Alcaldía.

Además, ha señalado que dependerá de la "ilusión" y las "ganas" que tenga en el momento de plantearse esta cuestión, del equipo con el que podría contar, del programa y también de la opinión de su familia.

Esa "decisión personal" también deberá "cuadrarla" con la Dirección regional del PP de Cantabria y con 'Génova' y después se anunciará y no tendrá "problemas" en explicar las razones.