Gesvican abre este viernes el plazo para inscribirse en el sorteo de tres VPO de alquiler en Orejo

A través de la web de la empresa pública se accederá al formulario de inscripción y tendrá que presentarse antes del 15 de septiembre

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvican, abrirá este viernes, 8 de agosto, el periodo de inscripción para participar en el sorteo de las tres viviendas públicas en régimen de alquiler asequible que recientemente se han rehabilitado en la localidad de Orejo, en el municipio de Marina de Cudeyo.

A través del portal web www.gesvican.es, entidad dependiente de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se podrá acceder al formulario de inscripción que, una vez rellenado, deberá ser presentado de forma presencial en las oficinas de Gesvican (C/ Juan de Herrera, 2-4, 5ª, Santander), por correo electrónico o por sede electrónica antes del 15 de septiembre.

Una vez realizado el sorteo, se verificará que los adjudicatarios cumplen con los requisitos para poder acceder a estas viviendas. En concreto, los beneficiarios no deberán ser titulares de ninguna vivienda en propiedad, tendrán que disponer de unos ingresos mínimos de 2,5 veces el IPREM y no superar en 4,5 veces este índice.

En el caso de familia numerosa general no podrán superar los 5,5 del IPREM, mientras que para familias numerosas de categoría especial sus ingresos no podrán exceder en 6,5 veces este indicativo, ha recordado el Gobierno.

VIVIENDAS

Una de las tres viviendas de Orejo tiene 61,95 metros cuadrados útiles y dos dormitorios y dos baños. Otra dispone de 51 metros cuadrados, dos dormitorios y un baño; y la última tiene una superficie de 70 metros cuadrados útiles con tres dormitorios y dos baños.

En cuanto a su precio, será de 6 euros el metro cuadrado, es decir, rondarán entre los 306 euros y los 420 euros al mes.

Permanecerán un mínimo de 50 años en régimen protegido, cuentan con altas prestaciones en materia de eficiencia energética, gracias al alto nivel de aislamiento y a instalaciones térmicas eficientes.

En concreto, cuentan con instalación de aerotermia para calefacción de suelo radiantes y producción de agua caliente sanitaria.

También disponen de calificación energética A, con índices superiores en un 20% a lo exigido por el Código Técnico de la Edificación, gracias a un alto nivel de aislamiento y a instalaciones térmicas energéticamente eficientes.