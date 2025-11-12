La Gimnástica salda la deuda que mantenía desde hace más de 30 años con Unicaja

TORRELAVEGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega ha informado que este miércoles ha abonado la cantidad de 113.8415 euros correspondiente al saldo pendiente con Unicaja, tal y como se comunicó el pasado 31 de octubre durante la presentación de cuentas de la temporada 2024-2025, con motivo de la Asamblea General Ordinaria.

Esta operación supone la cancelación definitiva de una deuda que se remontaba más de 30 años, y que alcanzó su momento más crítico en 2021, con un saldo de más de 500.000 euros y la ejecución de títulos derivada del incumplimiento de la anterior directiva durante más de seis años consecutivos, ha informado la entidad en un comunicado, en el que ha destacado que, de esta forma, "se pone fin a este capítulo y se da un paso más hacia un club totalmente saneado".

El club ha expresado su "agradecimiento más sincero" a Unicaja y al fondo de inversión que ha colaborado en la reestructuración, "por la predisposición, cercanía y buena sintonía mantenida durante todo el proceso que hoy culmina con éxito".

Igualmente, la Junta Directiva ha agradecido "el apoyo incondicional de los socios, aficionados y de toda la ciudad de Torrelavega, que han sabido estar al lado del club en estos días marcados por la desinformación y la difusión de mensajes ajenos a la realidad", en referencia a las noticias en relación con la decisión del Ayuntamiento de Torrelavega de suspender cautelarmente todos los procedimientos administrativos que vinculan al Consistorio con Gimnástica hasta que se resuelva una investigación judicial en marcha que afecta al club y se determine si ha existido alguna irregularidad en la concesión o justificación de las ayudas.

"Desgraciadamente, el daño reputacional causado no puede deshacerse, pero el respaldo de nuestros patrocinadores, colaboradores, abonados y simpatizantes ha permitido que prevalezca la verdad, el trabajo y la unidad", ha señalado.

"Hoy la Gimnástica es más fuerte, más transparente y más viva que nunca. Porque la verdad y el trabajo siempre traen recompensas. Los hechos objetivos no tienen discusión", ha remarcado.