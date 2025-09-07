El Gobierno acometerá obras de mejora en cuatro carreteras autonómicas con una inversión global de más de 6,3 millones

SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha anunciado que este mes comenzarán las obras de mejora de cuatro carreteras autonómicas con una inversión global de más de 6,3 millones de euros.

En concreto, se trata de las obras de extendido de nueva capa de rodadura que afectarán a las carreteras de El Astillero-Selaya; Reinosa-Brañavieja; Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo y Riocorvo-Virgen de la Peña.

Media ha avanzado que la próxima semana comenzarán las obras en la carretera de Riocorvo-Virgen de la Peña, con una inversión de cerca de 2 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

También ha explicado que antes de que acabe el año se prevé que esté concluida la mejora del tramo entre Villar-La Lomba, de la carretera Reinosa-Brañavieja, tras una inversión de cerca de 665.000 euros, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

Además, ha señalado que las obras entre Vega de Villafufre y Villacarriedo comenzarán a finales de este mes, con un plazo de ejecución de 12 meses y 1,4 euros de inversión.

Igualmente, el consejero ha asegurado que en la última semana de septiembre comenzará la mejora del acceso a Bárcena Mayor, en la carretera Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo, que estará concluida a principios del próximo año tras una inversión de 2,3 millones.

En nota de prensa, ha afirmado que el objetivo de estas actuaciones es "reforzar la conectividad y vertebración de Cantabria", así como "garantizar unos adecuados estándares de calidad y mejorar la seguridad vial", ha finalizado.