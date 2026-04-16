El Gobierno activa el nivel 2 de alerta por riesgo de incendios forestales en Nansa, Cabuérniga, Besaya y Pas

Archivo - Imagen de archivo de un incendio forestal en Lunada - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha activado desde primera hora de este jueves el nivel 2 de riesgo por incendios forestales en cuatro comarcas: Nansa, Cabuérniga, Besaya y Pas.

En estos momentos no hay ningún incendio forestal activo en la región, si bien en lo que va de año se han producido ya cerca de 650, lo que ha tenido como consecuencia más de 10.000 hectáreas afectadas, un 20 por ciento más que las quemadas en 2025.

El último episodio de incendios se inició hace apenas dos semanas, el 4 de abril, con 183 focos acumulados hasta el día 11, día en el que se desactivó el nivel de riesgo ante la bajada de temperaturas y lluvia.