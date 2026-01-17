El Gobierno adjudicará en las próximas semanas el acondicionamiento integral de La Pozona de Miengo por 3,6 millones

El consejero de Fomento asiste a la Asamblea Anual de la Asociación La Pozona - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria adjudicará en las próximas semanas el proyecto de acondicionamiento integral de la dársena de La Pozona de Miengo, que cuenta con un presupuesto de 3,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, una vez se resuelva el proceso de licitación al que se han presentado tres ofertas.

Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Roberto Media, en el transcurso de la asamblea anual de la Asociación La Pozona, donde ha estado acompañado por la directora general de Aguas y Puertos, María Tejerina; el alcalde de Miengo, Marino García, y el presidente de la entidad asociativa, Justo Udías.

Media ha destacado que este proyecto da respuesta a un compromiso del Ejecutivo para dotar al municipio de unas instalaciones "adecuadas" y con unas condiciones "necesarias y exigibles" tanto en materia de seguridad como de accesibilidad.

Una vez que finalice la obra, La Pozona será un puerto "a la altura del resto de puertos autonómicos", ha asegurado.

En su intervención, el consejero también ha repasado las actuaciones de mejora impulsadas por el Gobierno para hacer realidad este proyecto, entre las que se incluyen el dragado para garantizar la navegación, los accesos y la instalación de nuevos pantalanes.

El proyecto de acondicionamiento integral de la dársena de la Pozona de Miengo va a permitir dotar a este puerto con 86 amarres, frente a los 59 actuales, con todos los servicios necesarios, como nueva rampa, nueva acometida eléctrica y 15 torretas para suministro de agua y luz en los pantalanes.

Esta actuación se completará con la regeneración ambiental del espacio portuario con labores de delimitación, limpieza, nivelado y mejora del acceso rodado y peatonal, ha informado el Ejecutivo.