El Gobierno anima a las empresas a aprovechar los certificados de ahorro energético para recuperar parte de su inversión

Jornada 'Instrumentos para la descarbonización y transición energética' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria y SODERCAN (www.sodercan.es) han celebrado este miércoles la jornada 'Instrumentos para la descarbonización y transición energética' para informar a las empresas de la región sobre los Certificados de Ahorro Energético (CAE), "un instrumento clave" para monetizar los ahorros energéticos y recuperar parte de las inversiones realizadas con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y avanzar en sus procesos de descarbonización, por lo que desde el Ejecutivo se ha animado a aprovecharlos.

Organizada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas y SODERCAN, en el marco de la Enterprise Europe Network (EEN), la jornada ha sido inaugurada por el director general de Industria, Energía y Minas, José Luis Ceballos, y el director de Proyectos Estratégicos de SODERCAN, Pedro Herrero, quienes han coincidido en destacar la importancia de estos certificados a la hora de mejorar la competitividad de las empresas a través de la eficiencia energética, "reduciendo costes y avanzando en sostenibilidad".

En este sentido han animado a las empresas de la región a aprovechar las ventajas de esta herramienta de ahorro energético para recuperar parte de las inversiones realizadas en proyectos de eficiencia energética.

El director general de Industria, Energía y Minas ha destacado los CAE, "un instrumento todavía relativamente nuevo, pero con un enorme potencial" a la hora de poner en valor los ahorros energéticos logrados, monetizarlos y recuperar parte de las inversiones realizadas en eficiencia energética.

"En un contexto como el actual, la eficiencia energética deja de ser solo una cuestión medioambiental para convertirse en una decisión estratégica de negocio", ha subrayado Ceballos, quien ha insistido en que los CAE representan una oportunidad real para reducir costes, mejorar procesos productivos y reforzar la posición competitiva de las empresas.

Para ello, la jornada, celebrada en el Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), ha servido para dar a conocer el funcionamiento del mercado de los CAE, así como su marco regulatorio y las oportunidades que ofrecen a las empresas, de la mano de expertos de la Administración pública y del sector privado, ha informado el Gobierno.

También se han analizado otros instrumentos complementarios, tales como los créditos tecnológicos, vinculados a la adopción de tecnologías limpias y a la mejora de la eficiencia energética en los procesos productivos.

La jornada ha contado con la participación de representantes de los principales agentes del ecosistema CAE, así como con el testimonio de la empresa cántabra Ferroglobe, que ha compartido su experiencia práctica en la aplicación de estos mecanismos.

AHORRO ENERGÉTICO

Tras el acto inaugural por parte de las autoridades, se ha celebrado una sesión técnica con representantes de la Dirección General de Industria y expertos del sector en la que se han explicado algunos de los beneficios de esta herramienta que puso en marcha el Gobierno de España en 2023 por la necesidad de generar nuevos ahorros de energía a través de la realización de proyectos de eficiencia energética, facilitando la inversión en tecnologías de eficiencia energética e impulsando un mercado en ese sector.

Así, la Consejería de Industria ha recibido solicitud para 135 actuaciones de eficiencia energética en la región desde su puesta en marcha en 2023, que han permitido un ahorro energético de 52 gigavatios hora, lo que supone más de 9 millones de euros procedentes, la mayoría de ellos, de la actividad industrial.

Posteriormente, se ha desarrollado una mesa redonda, con la participación de entidades certificadoras, empresas energéticas y representantes de la Administración regional, en la que se ha analizado el papel de los distintos agentes implicados en el desarrollo de este mercado.

En este sentido, una de las participantes, María Eguía, Energy Manager de la compañía Ferroglobe Spain Metals, ha destacado que el proyecto singular desarrollado en la planta de Boo ha permitido ahorros superiores a 34.000 megavatios hora al año, mediante mejoras en hornos, procesos y sistemas de colada. "El sistema CAEs nos ha permitido financiar este gran proyecto y conseguir un 10 por ciento de ahorro de energía", ha subrayado.

La jornada también ha incluido un bloque específico sobre instrumentos adicionales de eficiencia energética, centrado en los créditos tecnológicos, así como una sesión final dedicada a las oportunidades que la Enterprise Europe Network ofrece en el ámbito de la sostenibilidad.