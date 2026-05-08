El Gobierno aprueba el complemento del Fondo de Cooperación Municipal, que crece un 5%

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SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la distribución complementaria del Fondo de Cooperación Municipal correspondiente al 2026, por importe de más de 926.700 euros, que crecerá un 5 por ciento durante este año, por encima del IPC (2,8%), alcanzando así la cifra "histórica" de los 19,4 millones de euros.

En concreto, con este complemento todos los ayuntamientos verán incrementas sus cuantías entre un 3% y un máximo del 7,4%, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

De este modo, el Gobierno cántabro (PP) ha dado cumplimiento con una de las medidas incluidas en el acuerdo parlamentario entre 'populares' y regionalistas para aprobar las cuentas de este año, y con el que el Gobierno también cumple con el compromiso de destinar esta partida complementaria en caso de contar con nuevos presupuestos.

Esto supone 926.773 euros más que el montante del Fondo del pasado año y casi 408.000 euros de incremento respecto a que lo que recogía el proyecto de presupuestos presentado en octubre, y que fue devuelto por el Parlamento --con los votos de toda la oposición PRC, PSOE y Vox-- al Gobierno.

"Dijimos a los ayuntamientos que no nos daríamos por vencidos y en el caso de contar con presupuestos se aprobaría un complemento al Fondo abonado ya en febrero", ha reivindicado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, tras participar en la reunión del Consejo de Gobierno.

Según ha destacado, con las cuentas de 2026, la partida del Fondo supera el porcentaje del IPC, como sucedió ya en 2024 y 2025. "Todos los ayuntamientos han aumentado finalmente su cuantía con respecto al año anterior", ha estimado, al tiempo que ha hecho hincapié en que 39 municipios verán aumentada su cuantía por encima del 5%.

A juicio de la consejera, Cantabria cuenta con "un buen presupuesto que permite que todos los municipios se vean beneficiados", a diferencia, ha dicho, de la anterior situación, con unas cuentas prorrogadas, en la que más de la mitad de los ayuntamientos --57-- bajaban la cuantía que recibían del Gobierno cántabro.

"El objetivo es que los ayuntamientos cuenten cuanto antes con ese dinero que es esencial para el funcionamiento de los servicios públicos municipales", ha indicado Urrutia.

Por otro lado, la titular de Presidencia ha valorado la celeridad en la gestión realizada por su departamento, tras adoptarse el acuerdo del fondo complementario en el primer Consejo de Gobierno celebrado tras la entrada en vigor los presupuestos.

En este punto, ha destacado la importancia de la aprobación de los nuevos presupuestos autonómicos que asegura que este fondo, "vital" para los municipios, "siga creciendo incluso por encima de lo que marca la ley, al igual que el resto de partidas destinadas a los ayuntamientos".

ASIGNACIÓN FIJA Y VARIABLE

La cuantía complementaria destinada por el Fondo de Cooperación Municipal combina una asignación fija y un tramo fijo variable, junto a una asignación variable adicional, calculadas en función de factores como la población, la superficie municipal y la estructura territorial, con el fin de atender de manera equitativa las necesidades locales.

Entre los municipios beneficiarios se encuentran tanto grandes núcleos urbanos como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos o Santoña, como pequeños y medianos ayuntamientos del ámbito rural, asegurando así un reparto "equilibrado y solidario" de los recursos públicos.

Este enfoque, ha detallado el Ejecutivo, permite compensar las diferencias derivadas del tamaño poblacional y de la dispersión geográfica, contribuyendo al fortalecimiento del municipalismo en Cantabria y a la cohesión territorial de la comunidad autónoma.

El acuerdo aprobado hoy por el Consejo contempla, asimismo, la autorización y disposición del gasto con cargo al presupuesto autonómico de 2026, así como las obligaciones de justificación por parte de los ayuntamientos beneficiarios, que deberán acreditar el ingreso recibido ante la Administración autonómica.

Finalmente, el Gobierno ha subrayado que con esta medida reafirma su compromiso con la cooperación institucional, la autonomía local y el apoyo financiero a los municipios como pilar "esencial" del desarrollo local y de la calidad de vida de los ciudadanos.