El Gobierno aprueba cuatro decretos de concesión directa de ayudas contra el despoblamiento y para casas regionales

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SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado cuatro decretos de concesión directa de subvenciones destinados a apoyar a las Casas de Cantabria, promover el folclore y reforzar la lucha contra el despoblamiento, en una muestra de que la comunidad "no se para pese a la prórroga de presupuestos autonómicos para 2026".

En concreto, las medidas se dirigen al mantenimiento y actividad de las casas de Cantabria, la difusión del folclore regional, el apoyo al municipio de Tresviso y la continuidad del programa de dispensación personalizada de medicamentos en zonas rurales, servicio que se presta a través del Colegio de Farmacéuticos.

Así lo ha afirmado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, quien ha informado este martes en rueda de prensa de la aprobación de esta normativa, consecuencia de la "desaparición" de las ayudas nominativas en la Ley de Presupuestos que las cuentas del 2025 tenían y que el Gobierno, según ha recordado, recogía incluso en mayor cuantía para este año.

"Siempre dijimos, y lo estamos demostrando, que Cantabria no se iba a parar a pesar de no tener presupuestos", ha afirmado Urrutia, quien ha incidido en que la comunidad "tiene un Gobierno que trabaja sin descanso con las herramientas que el ordenamiento jurídico pone en nuestras manos" en referencia a los nuevos decretos de concesión directa de las ayudas.

De esta forma, los decretos, aprobados el pasado viernes por el Consejo de Gobierno y que se publicarán este miércoles 25 en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), reconocen derechos, fijan cuantías y permiten la concesión de subvenciones nominativas a través del procedimiento excepcional de concesión directa por razones de interés público, social y económico.

APOYO A LAS CASAS REGIONALES Y AL FOLCLORE CÁNTABRO

El primero de los decretos regula la concesión de ayudas directas a 22 Casas de Cantabria por un importe global de 235.409 euros. La consejera ha apuntado que estas entidades "ya tienen reconocido su derecho y verán cobrado su importe en el mes de abril".

Además, ha destacado que, pese al incremento de trámites administrativos, las casas recibirán el dinero "todas a la vez y antes que nunca", al tiempo que ha advertido que no tramitar estas ayudas habría supuesto la paralización o suspensión de sus actividades.

En total, la ayudas a las casas regionales alcanzarán este año los 535.409 euros, incluyendo las subvenciones para obras de rehabilitación y mejora de las sedes sociales, convocadas el pasado 13 de marzo, junto a una subvención específica a la Casa de Cantabria en Madrid.

El segundo decreto contempla una subvención de 70.000 euros a la Federación Cántabra de Asociaciones de Folclore, un 16,67 por ciento más que en 2025, para financiar actuaciones en distintas casas de Cantabria dentro y fuera de España.

Esta medida permitirá que agrupaciones cántabras lleven nuestras tradiciones a ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona, Ibiza, Tenerife o incluso México, reforzando la difusión por todo el mundo del patrimonio cultural inmaterial de Cantabria.

MÁS AYUDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO

En el ámbito de la lucha contra el despoblamiento, el Gobierno ha aprobado una ayuda de 20.000 euros para el municipio de Tresviso, con el objetivo de paliar las dificultades derivadas de su aislamiento y características de alta montaña.

Asimismo, se ha autorizado una subvención de 30.000 euros al Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, un 15,38 por ciento más, para el programa de sistemas personalizados de dosificación de medicamentos, conocido como pastillero, que mejora la adherencia a los tratamientos en municipios en riesgo de despoblamiento.

En este sistema, en el que la Consejería de Salud colabora con otros 22.000 euros anuales, participan actualmente 176 vecinos residentes en municipios en riesgo de despoblamiento.

TRAMITACIÓN

Según ha detallado, se han tramitado bajo el paraguas de la Ley de Subvenciones, justificando su excepcionalidad y especial interés público.

Son unas ayudas que han requerido "más tiempo, más tramitación y más justificación", al no contar con el respaldo directo de una ley presupuestaria, ha explicado la consejera, que ha añadido en que el Ejecutivo ha hecho el esfuerzo necesario para sacarlas adelante "incluso antes de que se apruebe un nuevo proyecto de presupuestos para 2026".

Por ello, ha valorado que el Ejecutivo autonómico "cumple con sus compromisos" y ha sido capaz de articular estas ayudas mediante fórmulas legales alternativas tras la devolución del proyecto presupuestario en el Parlamento.

Finalmente, Urrutia ha insistido en que la prórroga presupuestaria "no ha supuesto una paralización de las políticas" y ha garantizado que las entidades beneficiarias contarán con las ayudas en un breve plazo, asegurando así la continuidad de sus actividades y servicios.

"Lo importante es que tanto las Casas de Cantabria, como Tresviso, la Federación de Folclore y el Colegio de Farmacéuticos van a poder seguir prestando el servicio que venían prestando hasta ahora", ha concluido.