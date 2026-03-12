El Gobierno aprueba las líneas de ayudas INNOVA 2026 e Industria 4.0 para innovación empresarial con 6,5 millones

Archivo - El Gobierno aprueba las líneas de ayuda INNOVA - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la convocatoria INNOVA 2026, dotada con 5 millones de euros, distribuidos entre 2027 (un millón) y 2028 (cuatro millones) y ha aprobado la convocatoria de subvenciones INDUSTRIA 4.0 correspondiente al año 2026, con un presupuesto total de 1,5 millones imputado al ejercicio 2027.

La línea de ayudas INNOVA constituye uno de los principales instrumentos del Gobierno de Cantabria para fomentar la innovación empresarial, apoyar la investigación industrial y promover el desarrollo experimental en sectores estratégicos.

La convocatoria tiene como finalidad impulsar proyectos que generen nuevos productos, procesos o servicios mediante actividades de I+D+i, así como estudios de viabilidad que sirvan de base para futuras inversiones empresariales. Está dirigida a empresas, pymes, grandes compañías, fundaciones y asociaciones con actividad mercantil, garantizando un amplio alcance sectorial y el alineamiento con la Estrategia de Especialización Inteligente.

Las ayudas podrán estar cofinanciadas hasta el 60% por el FEDER, en el marco del Programa 2021-2027, y comprenden gastos de personal investigador, instrumental, materiales, investigación contractual, patentes y otros conceptos vinculados al desarrollo efectivo de los proyectos. El diseño de la convocatoria exige que los proyectos mantengan un efecto incentivador y se ejecuten íntegramente en centros de trabajo situados en Cantabria.

En cuanto a la convocatoria de subvenciones INDUSTRIA 4.0, integrada en los programas regionales de innovación y competitividad, busca impulsar la transformación digital del tejido industrial cántabro mediante la adopción de tecnologías avanzadas.

Tiene como objetivo apoyar a empresas que desarrollen proyectos centrados en la digitalización industrial y la hibridación entre el mundo físico y digital, como robótica avanzada, inteligencia artificial, analítica de datos, fabricación aditiva, gemelos digitales o sistemas ciber-físicos. Con ello se pretende elevar el valor añadido del sector, aumentar la productividad y favorecer la modernización de pymes y autónomos.

La financiación se tramita mediante expediente plurianual, previendo la ejecución del gasto en 2027 una vez se hayan completado los proyectos beneficiarios. Asimismo, la convocatoria cuenta con la posibilidad de cofinanciación FEDER, alineándose con el Programa Operativo 2021-2027 y la transición digital e inteligente promovida por la Unión Europea.

Esta actuación se enmarca en la estrategia regional de I+D+i y en las políticas de transformación productiva de Cantabria.

En el área de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación se ha autorizado la celebración del convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma para la ejecución de actuaciones estadísticas durante el año 2026, de modo que la segunda desarrollará las operaciones estadísticas en su territorio, mientras que el Ministerio asumirá la integración y difusión final de los resultados.

La financiación estatal prevista asciende a 14.591 euros y los trabajos incluyen operaciones mensuales, anuales y estructurales, como superficies y producciones agrícolas, movimientos comerciales pecuarios, precios coyunturales y censos ganaderos.

VACUNACIÓN

En el ámbito de Salud, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación urgente del suministro de vacunas correspondientes al calendario oficial de vacunación de Cantabria para los años 2026 y 2027, en el marco del Acuerdo Marco estatal formalizado el 20 de febrero de 2026.

El contrato incluye 19 lotes que abarcan vacunas esenciales como las hexavalentes, DTPa, triple vírica, varicela, meningococo ACYW y B, VPH, rotavirus y herpes zóster, entre otras, suministradas por laboratorios de referencia internacionales.

La actuación se justifica por la necesidad de garantizar la continuidad del programa de inmunización, tras la demora en la firma del Acuerdo Marco estatal, que ha generado riesgo de desabastecimiento de dosis críticas como la vacuna triple vírica. Por ello, la tramitación se declara urgente, atendiendo al interés público de proteger la salud de la población y evitar posibles brotes epidémicos.

El presupuesto total asciende a 14 millones de euros, distribuidos en dos anualidades (2026 y 2027).

Finalmente, en Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad el Gobierno ha aprobado el Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo de Políticas de Juventud de Cantabria.

Según el Ejecutivo, este nuevo desarrollo normativo garantiza la participación activa de la juventud en las políticas públicas y refuerza la coordinación interinstitucional en un ámbito clave para el desarrollo social y comunitario.

El Decreto define la naturaleza del Consejo como órgano colegiado adscrito a la Consejería de Juventud, encargado de impulsar, coordinar y evaluar las acciones estratégicas recogidas en el Plan Integral de Juventud de Cantabria. Además, especifica sus funciones, entre ellas la elaboración de directrices, la emisión de informes y el seguimiento de los resultados del citado Plan.

La norma establece también la composición del Consejo y regula el funcionamiento interno mediante sesiones ordinarias y extraordinarias, creación de comisiones especializadas y aprobación futura de un reglamento interno.