El Gobierno aprueba los servicios mínimos para la huelga de educación en Cantabria los días 8 y 9

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves los servicios mínimos para las dos jornadas de huelga convocadas los próximos lunes y martes, 8 y 9 de septiembre, por los sindicatos docentes en las etapas de Educación Infantil y Primaria.

Según ha informado el Ejecutivo en un comunicado, los servicios mínimos acordados en estas jornadas con las que comienza el curso escolar son los siguientes: en centros de entre 0 y 300 alumnos, el equipo directivo; entre 300 y 400 alumnos, el equipo directivo y un docente; entre 400 y 500 alumnos, el equipo directivo y dos docentes; entre 500 y 600, el equipo directivo y tres docentes; entre 600 y 700 alumnos, el equipo directivo y cuatro docentes, y entre 700 y 800 alumnos, el equipo directivo y cinco docentes.

Además, se designa como servicio mínimo a la persona que ejerza la tutoría de cada unidad/grupo en la etapa de Infantil, en el primer curso de Primaria, en los centros de educación especial y en las aulas de educación especial de los centros ordinarios.

La designación como servicio mínimo de los docentes que no formen parte del equipo directivo o no sean tutores se realizará de la siguiente manera: en el caso de ser funcionarios de carrera, en primer lugar, en base al criterio de antigüedad en el centro con destino definitivo y, en segundo lugar, en base al de antigüedad en el cuerpo, teniéndose en cuenta los años de interino. En ausencia de los anteriores, en el caso de ser funcionarios interinos, en función del mayor número de años prestados en el cuerpo.

Cuando un miembro del equipo directivo o persona que ejerza las tutorías especificadas con anterioridad esté en una situación, acreditada con anterioridad a los días de huelga, en la que hubiera que sustituirle en sus funciones, su ausencia será suplida por un docente del claustro, siguiendo este criterio: en caso de ser funcionario de carrera, en primer lugar, en base al criterio de antigüedad en el centro con destino definitivo y, en segundo lugar, en función de la antigüedad en el cuerpo, teniéndose en cuenta los años de interino; en ausencia de los anteriores, en el caso de ser funcionarios interinos, en función del mayor número de años prestados en el cuerpo.

OTROS ACUERDOS

Por otra parte, también en el ámbito de Educación, el Consejo ha autorizado el encargo a la Sociedad Regional de Educación de la prestación de determinados servicios de apoyo en el primer ciclo de Infantil, en centros de Educación Infantil y Primaria, durante el próximo curso escolar 2025-2026, por 3,3 millones de euros.

Asimismo, entre otros acuerdos, se ha dado el visto bueno a otro convenio con el Ayuntamiento de Cabuérniga para articular la cooperación con el programa de recursos educativos en Educación Secundaria Obligatoria en los IES Foramontanos e IES Valle del Saja -los centros de referencia en la comarca- durante el curso escolar 2025-2026.