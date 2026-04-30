El Gobierno autoriza la firma del convenio para la construcción de la intermodal de La Pasiega

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visita las obras del centro logístico de La Pasiega. - LARA REVILLA/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma del convenio para la financiación, construcción y explotación de la intermodal de La Pasiega, entre el Ejecutivo autonómico, ADIF y la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN).

Esta última autorizará el convenio en su Consejo de Administración del 8 de mayo y, una vez que Adif haga lo propio, el documento se firmará previsiblemente antes del verano.

Así lo ha informado este jueves el consejero de Industria, Eduardo Arasti, en declaraciones a la prensa, en las que ha indicado que las obras comenzarán en octubre de 2027, es decir, 15 meses después de la firma del convenio.