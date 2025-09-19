El Gobierno ayudará a los ayuntamientos a elaborar planes de emergencia o guías de respuesta ante incendios forestales

Las consejeras de Seguridad, Isabel Urrutia, y de Desarrollo Rural,, María Jesús Susinos, se reúnen con alcaldes de la Comunidad Autónoma para informar de la respuesta municipal en caso de incendios forestales - GOBIERNO DE CANTABRIA

La nueva cartografía eleva de 15 a 72 los municipios en riesgo forestal

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria proporcionará a los ayuntamientos la ayuda económica, material y técnica que precisen para elaborar los planes de emergencia municipal (PEMU) o guías de respuesta, según sea el caso, ante el riesgo de incendios forestales, una vez que la nueva cartografía determina que el riesgo forestal no está solo en 15 municipios, sino en 72.

Así lo han garantizado las consejeras de Seguridad y Desarrollo Rural, Isabel Urrutia, y María Jesús Susinos, respectivamente, en el transcurso de un encuentro con los alcaldes de Cantabria, para avanzar la "hoja de ruta" que sus departamentos han trazado para ayudar a los municipios a cumplir la ley en materia de emergencias por incendios forestales.

En Cantabria, los municipios de Rionansa, Vega de Liébana y Arredondo elaboraron en su día guías de respuesta, por lo que sólo tendrán que revisarlas y comprobar si el nuevo mapa de riesgos determina una modificación de los mismos para adaptar el documento.

Para el resto, el Gobierno pondrá a su disposición medios materiales, como la cartografía base del mapa de riesgos; medios humanos, como los técnicos de la administración regional, que les guiarán en el proceso de elaboración; y medios económicos, puesto que se incluirá en los presupuestos del 2026 una partida que permitiría que los ayuntamientos puedan sufragar los gastos que se deriven de esta obligación.

De hecho, el Ejecutivo ya está elaborando una guía piloto, la de Los Corrales de Buelna, que servirá como modelo para todos los ayuntamientos, que lo único que tendrán que hacer es adaptarla a sus propias particularidades.

El nuevo Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Cantabria (INFOCANT), aprobado el año pasado, ya contemplaba que 15 ayuntamientos, según el mapa de riesgo realizado en aquel momento, tenían la obligación de elaborar una guía de respuesta municipal, junto a los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes.

Sin embargo, justo antes de aprobar el INFOCANT, el Gobierno de España aprobó una modificación de la normativa estatal en esta materia y de la cartografía aplicable, lo que obligó al Gobierno de Cantabria a actualizar el mapa de riesgos del INFOCANT, ha informado el Ejecutivo.

Como consecuencia de este nuevo mapa de riesgos, se clasificó a los ayuntamientos en cuatro niveles de riesgo: muy alto, alto, moderado y bajo. Así, en función del riesgo, son 72 los municipios (71 municipios y una mancomunidad) que deben elaborar la guía o PEMU, según el caso.