El Gobierno de Cantabria declara de interés regional el proyecto singular OLUCAS Surf Center

Archivo - Infografía piscina olas de surf prevista en Villaverde de Pontones - OLUCAS SURF CENTER - Archivo

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha declarado este jueves de interés regional la propuesta de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) OLUCAS Surf Center, el complejo proyectado en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) vinculado al surf, que incluye una piscina de olas y alojamientos turísticos.

Tras haber dado este paso el Consejo de Gobierno en su reunión semanal --tal y como ya avanzó el lunes el consejero de Fomento y Ordenación del Territorio, Roberto Media, en el Pleno del Parlamento--, la tramitación continuará conforme a la normativa autonómica de ordenación territorial.

El Ejecutivo sustenta esta declaración en que "el proyecto presenta características que pueden trascender el ámbito estrictamente municipal por su dimensión, singularidad y potencial incidencia sobre la actividad deportiva y turística", contribuyendo a su "diversificación", según ha justificado en un comunicado.

Se han recabado informes de distintas administraciones y organismos afectados y aquellos emitidos por las direcciones generales competentes en materia de Deporte y Turismo fueron favorables al interés regional de la iniciativa y el Ayuntamiento consideró que concurren elementos suficientes para continuar la tramitación, "sin que ello suponga una aprobación anticipada del proyecto definitivo".

Así, ha aclarado que el desarrollo del futuro PSIR deberá atender los condicionantes ambientales, sectoriales y funcionales que resulten de la tramitación posterior, "prestando especial atención a cuestiones relacionadas con las infraestructuras hidráulicas, el saneamiento, la movilidad y los accesos, así como a la adecuada integración territorial y paisajística de la actuación".

La actuación, proyectada por OLUCAS Cantabria SL, contempla, además de las instalaciones específicamente vinculadas a la práctica y tecnificación del surf, una serie de espacios complementarios destinados al alojamiento, la formación y la prestación de servicios asociados a la actividad deportiva.

Según ha apuntado el Gobierno, el conjunto ha sido concebido como un equipamiento "integrado que busca dar respuesta a diferentes perfiles de usuarios y contribuir a la desestacionalización de la actividad turística vinculada al medio natural y al deporte, dentro del marco de desarrollo territorial previsto para la zona".

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

En otro orden de cosas, se han adoptado varias decisiones en materia sanitaria, como la aprobación de un acuerdo marco para el suministro de medicamentos exclusivos destinados a las gerencias del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con un valor estimado de 8,32 millones.

Incluye los principios activos baricitinib, mirikizumab y selpercatinib, utilizados en distintos tratamientos especializados, para garantizar su abastecimiento.

Tambien se ha autorizado la firma de un convenio entre el SCS con la Fundación Cultura en Vena, por cuatro años prorrogables, para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para pacientes, familiares, acompañantes y profesionales sanitarios.

Lo mismo se ha hecho con uno a suscribir con la Asociación Kalyan para un programa de acompañamiento emocional dirigido a pacientes infanto-juveniles de Valdecilla con enfermedades graves, crónicas, oncológicas o hematológicas que requieran largas estancias en el hospital, y sus familias. La actuación, que se basa en el uso de la arteterapia, se desarrollará durante 12 meses prorrogables.

REFUERZO DE LA ASISTENCIA LINGUÍSTICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Por otra parte, entre los acuerdos en materia educativa, el Gobierno ha dado luz verde a la contratación del servicio de ayudantía lingüística en centros sostenidos con fondos públicos que desarrollan programas, planes y proyectos de integración lingüística.

El contrato, con un presupuesto base de licitación que supera los 240.000 euros, permitirá reforzar la presencia de auxiliares lingüísticos en los centros participantes.

También se ha aprobado un convenio con STEC, por cinco años prorrogables, para el desarrollo de actividades de formación permanente dirigidas al profesorado de la comunidad autónoma "y que deberán ajustarse a las líneas prioritarias y objetivos fijados en los planes regionales de formación impulsados por la Consejería".

Además, se ha dado luz verde a una subvención nominativa de 275.000 euros a la Fundación Diagrama- Intervención Psicosocial para el desarrollo de un programa para favorecer la integración socioeducativa de alumnado y familias en situación de vulnerabilidad mediante actuaciones de acompañamiento, mediación e intervención especializada y a otra de 70.000 euros a la Cámara de Comercio para uno sobre orientación académica y profesional.

OTROS ACUERDOS

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado un convenio entre la comunidad autonoma y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia durante este año.

En virtud del convenio, la Administración General del Estado aportará a Cantabria 25,39 millones, cantidad que será complementada con una aportación de la comunidad autónoma por el mismo importe y ls recursos se destinarán al sostenimiento y mejora de prestaciones y servicios dirigidos a personas en situación de dependencia.

Entre los objetivos figuran la reducción de los tiempos de tramitación y de las listas de espera; la mejora de la calidad de los servicios; el impulso de la teleasistencia avanzada, el incremento de plazas y prestaciones del sistema, así como el refuerzo de actuaciones orientadas a promover la autonomía personal y la atención centrada en la persona.

El convenio incluye asimismo medidas vinculadas a la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector de la dependencia, así como mecanismos de seguimiento, evaluación y justificación de los fondos aportados por ambas administraciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado un encargo a medio propio a la empresa pública TRAGSA para reforzar la protección del refugio climático de Monte Hijedo, con una inversión máxima de unos 250.000 euros.