El Gobierno de Cantabria informa a usuarios y consumidores de la nueva normativa europea sobre envases

El Nuevo Reglamento Europeo de Envases entrará en vigor a partir del 12 de agosto - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria informa a usuarios y consumidores de que a partir del 12 de agosto entrará en vigor el Nuevo Reglamento Europeo de Envases con el que la Unión Europea (UE) pretende impulsar recipientes más sostenibles, fomentar la reutilización y facilitar el reciclaje para reducir los residuos y proteger el medio ambiente.

Uno de sus objetivos es avanzar hacia una economía más circular y sostenible, ya que los residuos de envases, que consumen una gran cantidad de materias primas y generan una parte importante de los residuos municipales, han aumentado de forma constante durante los últimos años, ha indicado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Por ello, la nueva regulación pretende prevenir la generación de residuos, fomentar la reutilización y mejorar la calidad del reciclaje.

Una nueva normativa que supondrá, según la UE, envases con información más clara y homogénea, ya que incorporarán sistemas de etiquetado armonizados en todo el territorio comunitario para facilitar la correcta separación de residuos, y se identificarán de forma más clara los materiales utilizados y, cuando proceda, los sistemas de reutilización.

Además, habrá menos envases innecesarios, ya que la nueva normativa obliga a reducir el peso y el volumen de los mismos al mínimo necesario para garantizar la protección y conservación de los productos.

Además, se prohíben determinados diseños que den una falsa sensación de mayor cantidad de producto, como dobles paredes o fondos falsos sin justificación funcional.

También habrá mayor presencia de envases reutilizables, ya que la UE quiere fomentar modelos de reutilización y rellenado y, para ello, determinados sectores deberán aumentar progresivamente el uso de envases reutilizables.

Un cambio que hará que los consumidores encontrarán cada vez más opciones para devolver, reutilizar o rellenar determinados recipientes.

DISEÑOS PARA SER RECICLABLES

El nuevo reglamento fomentará envases diseñados para reciclarse mejor, ya que todos los envases que se comercialicen en la UE deberán estar diseñados para ser reciclables con el objetivo de que puedan recogerse, clasificarse y reciclarse de manera eficaz, facilitando la recuperación de materiales y reduciendo el desperdicio de recursos.

De igual modo, habrá más plástico reciclado en determinados recipientes, ya que la nueva regulación establece requisitos de contenido mínimo del mismo, con lo que se favorece el uso de materias primas secundarias y se reduce la dependencia de plástico virgen.

Una serie de cambios encaminados a que las personas consumidoras sigan utilizando correctamente los sistemas de recogida selectiva y presten atención a las nuevas etiquetas de clasificación de residuos, ha recalcado el Gobierno.

Para ello, la armonización de la información en los envases pretende, precisamente, facilitar esta separación y mejorar los resultados del reciclaje.

La Unión Europea prevé que las nuevas medidas contribuyan a reducir la generación de residuos de envases; incrementar la reutilización y el reciclaje de materiales; disminuir el consumo de materias primas vírgenes, y favorecer una economía circular y avanzar hacia los objetivos climáticos europeos.