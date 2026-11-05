El Gobierno licita por 3,7 millones de euros la ampliación del puerto de Lared

Archivo - La presidenta, junto al alcalde de Laredo y los consejeros de Fomento y Pesca visita el puerto de Laredo en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha licitado las obras de ampliación de la línea de atraque y de la zona de descarga de la flota pesquera del puerto de Laredo, una actuación que contará con una inversión de 3,75 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado que estos trabajos permitirán mejorar la operatividad de esta infraestructura portuaria, adaptándola a las necesidades actuales y futuras del sector, al tiempo que dan respuesta a una demanda histórica de la Cofradía de Pescadores de Laredo.

"Esta ampliación permitirá disponer de más espacio para el atraque de las embarcaciones y facilitar las operaciones de descarga, especialmente durante las costeras del verdel y de la anchoa, cuando aumenta considerablemente la actividad en el puerto", ha señalado Buruaga en un comunicado.

El anuncio de licitación, publicado este jueves en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contempla la construcción de una nueva línea de atraque de 150 metros de longitud en la zona norte de la dársena pesquera, así como una superficie aproximada de 3.500 metros cuadrados destinada a facilitar las operaciones de descarga.

Actualmente, la capacidad de atraque de la dársena pesquera resulta limitada para atender los periodos de máxima actividad, cuando el puerto puede recibir de forma simultánea más de un centenar de embarcaciones. Una situación que provoca dificultades operativas y retrasos en las labores de carga y descarda debido a la insuficiencia de espacios disponibles.

Con esta ampliación se incrementará la capacidad funcional del puerto, facilitando las maniobras de los barcos, reduciendo los tiempos de espera y favoreciendo unas mejores condiciones de trabajo para los profesionales del mar.

DETALLES DE LA ACTUACIÓN

Desde el punto de vista técnico, el proyecto prevé la construcción de un nuevo muelle apoyado directamente sobre el fondo rocoso existente mediante una estructura de hormigón prefabricado.

Este diseño permitirá mantener la circulación natural del agua en el interior de la dársena, evitar interferencias en la dinámica marina y contribuir a preservar las condiciones de operatividad del puerto.

La nueva plataforma estará equipada con los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad pesquera, como bolardos, defensas, escaleras y sistemas de drenaje, y contará con un firme adaptado al tránsito de vehículos y maquinaria.

Asimismo, la ampliación permitirá optimizar la gestión logística de las capturas desde su desembarque hasta su comercialización en la lonja de Laredo, consolidando el papel del puerto como enclave estratégico para la actividad pesquera de Cantabria y garantizando unas instalaciones mejor preparadas para afrontar los retos futuros del sector.