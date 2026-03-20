El Gobierno de Cantabria propone convocar en abril la Mesa Láctea ante la bajada de precios a los ganaderos

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SANTANDER 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, propondrá celebrar en abril la Mesa Regional Láctea para "pedir explicaciones" sobre la bajada de precios de la leche que se está ofreciendo a los productores.

En dicha mesa, que reúne a ganaderos, industria y distribución, se tratará de evaluar de manera conjunta la situación que vive el sector de la leche en Cantabria, en un momento "clave" en el que se va a llevar a cabo la renovación de muchos de los contratos de compra-venta de leche entre productores y los primeros compradores, y ante el aumento de los costes de producción generados por el conflicto en Oriente Medio y la situación de este producto en Europa.

Para Susinos, "el trabajo conjunto de todos los eslabones de la cadena de valor es imprescindible para garantizar que todas las partes implicadas (producción, industria y distribución) tengan las rentabilidades suficientes para que el sector primario ejerza su actividad con estabilidad, dignidad y sobre todo con garantía de futuro".

En este sentido, la consejera, que ha afirmado "no entender por qué se están ofreciendo contratos a la baja a los ganaderos", ha considerado que el mejor escenario para hablar del panorama de los próximos meses es convocar la Mesa Regional Láctea, que no se reúne desde 2021, y que es donde están representados, además de la Administración, el sector productor, las empresas transformadoras de leche en Cantabria, así como los puntos de venta y supermercados y los consumidores.

Susinos también ha puesto en valor que el sector lácteo es un "motor de la economía" de Cantabria, ya que representa un porcentaje "muy relevante" de la producción agraria, garantiza empleo en el medio rural, tanto directo como indirecto, y contribuye a fijar población.