El Gobierno cántabro convoca una reunión el jueves para seguir negociando el nuevo convenio de personal laboral

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SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia ha ratificado su voluntad de continuar con las negociaciones con los sindicatos para la aprobación del IX Convenio del personal laboral del Gobierno de Cantabria y ha convocado una nueva reunión de la mesa negociadora para este jueves, 10 de septiembre, a fin de continuar con el estudio de las propuestas para la mejora de las condiciones laborales.

Un anuncio que se produce después de que los sindicatos del comité de empresa del personal laboral hayan iniciado este lunes un encierro de protesta en la sede del Ejecutivo en Peña Herbosa para forzar la negociación de un nuevo convenio colectivo que no se actualiza desde hace 16 años.

El órgano sindical, que representa a 2.000 trabajadores, ha decidido la medida de presión tras una reunión extraordinaria en la que ha trasladado su propuesta para desbloquear la negociación a la Consejería de Presidencia sin descartar más medidas de presión.

En un comunicado, Presidencia ha considerado que el encierro de los miembros del comité "no resulta necesario" y ha insistido en su voluntad de seguir negociando, debatir y acercar posturas.

Asimismo, desde la Consejería se ha invitado a los representantes sindicales a "demostrar su responsabilidad participando en el verdadero órgano de negociación que es la mesa convocada para el jueves, con libertad, con diálogo, con propuestas y sin medidas de presión que no conllevan a nada".

"El Gobierno cántabro mantiene su voluntad de diálogo, el compromiso de mejorar las condiciones de trabajo y reconocer adecuadamente el trabajo que diariamente desarrolla el personal laboral al servicio de los ciudadanos de Cantabria", ha subrayado el departamento de Isabel Urrutia.

En este sentido, ha rechazado que exista "ningún bloqueo" en las negociaciones y ha recordado que, desde el inicio de las negociaciones, su "única suspensión" se produjo a lo largo del año 2025, con motivo de una discrepancia sindical sobre la composición de la parte social de la mesa de negociación y, por tanto, "no atribuible al Ejecutivo cántabro".

Así, una vez aclarada la composición de la mesa, la negociación del nuevo convenio ha seguido su curso "con normalidad" y "en la mayor parte de las ocasiones con el impulso y disposición firme del propio Gobierno de Cantabria" presentando propuestas y dando contestación a las presentadas por la parte social, ha señalado.

En concreto, hasta la fecha se han celebrado un total de 19 reuniones de la mesa de negociación. Y se produce ahora una nueva convocatoria para retomar las negociaciones después del verano, tal y como ya se había acordado en reuniones anteriores.

A su juicio, la veintena de convocatorias de la mesa negociadora, el alcance de las negociaciones y otros "importantes" acuerdos laborales alcanzados durante la legislatura "demuestran la disposición del Gobierno cántabro a negociar y llegar a un acuerdo" respecto al nuevo convenio del personal laboral.

Por último, el Ejecutivo ha recordado otros acuerdos alcanzados con los sindicatos durante la legislatura para la aprobación anual de las ofertas de empleo público, con más de 1.700 plazas ofertadas; la ejecución de los procesos selectivos y la mejora de las condiciones salariales y laborales, como es el caso del nuevo convenio de los trabajadores del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), que consiguió desbloquear la situación tras años de reivindicaciones.

Igualmente, se han alcanzado acuerdos para la reducción de la temporalidad; la estabilidad en el empleo, con el mayor concurso de méritos convocado hasta la fecha, o la aprobación del Plan de Igualdad, entre otros.