Gobierno y CDTI acercan a las empresas cántabras las ayudas a la I+D+i y cooperación tecnológica internacional - SODERCAN

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha celebrado este jueves una jornada con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para acercar a las empresas cántabras las principales líneas de ayuda a la I+D+i regionales y nacionales y los programas de cooperación tecnológica internacional, con el objetivo de reforzar la inversión empresarial en innovación para fortalecer el tejido productivo regional.

Durante la apertura institucional, el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, ha subrayado que "la innovación no ocurre en los despachos de la administración, sino en las empresas", y ha insistido en que la I+D+i debe abordarse como una decisión estratégica, vinculada directamente a la competitividad, la eficiencia y la capacidad de crecimiento a medio y largo plazo del tejido empresarial cántabro.

En este sentido, ha señalado que el papel de SODERCAN --dependiente de la Consejería de Industria-- es "facilitar que las empresas puedan tomar esa decisión con mayores garantías de éxito, acompañándolas en la definición y estructuración de proyectos sólidos y viables".

Pedraja ha recordado que actualmente la inversión empresarial representa en Cantabria en torno al 35% del total en I+D+i, una cifra inferior a la media nacional, y ha remarcado la necesidad de avanzar hacia proyectos de mayor ambición y escala, apoyándose en instrumentos como los que ofrece el CDTI.

"Cuando los proyectos están bien planteados, la financiación llega y las probabilidades de éxito se multiplican", ha afirmado.

PALANCA DE COMPETITIVIDAD

La jornada, que ha tenido lugar en el edificio Bisalia del PCTCAN, ha reunido a responsables institucionales, personal técnico y empresas interesadas en impulsar proyectos de I+D+i como palanca de competitividad, crecimiento y posicionamiento en nuevos mercados.

A continuación, se han presentado las líneas de apoyo de la Consejería de Industria a través de la Dirección General de Innovación (Innova, Industria 4.0 y Cheques de Innovación) y de SODERCAN (ciberseguridad, transferencia tecnológica, economía circular, I+D en el sector TIC, grandes proyectos de competitividad industrial y personal técnico de I+D), junto con los instrumentos de acompañamiento a la internacionalización de la I+D, en el marco de la Enterprise Europe Network (EEN).

De este bloque se han encargado el director general de Innovación, Javier Puente, y el director de Creación, Innovación y Consolidación Empresarial de SODERCAN, Alfredo Cuesta.

El programa ha continuado con la presentación de las principales líneas de financiación nacional del CDTI para proyectos individuales o en cooperación, a cargo de Luis Maeso y los programas de cooperación tecnológica internacional, que ha expuesto Pilar de Miguel Ortega (Misiones, Transmisiones, Interconecta, Innoglobal, Eurostars, Eureka, partenariados, Ayudas Cervera...).

CASOS DE ÉXITO

La jornada ha incluido también la presentación de casos de éxito de empresas que han desarrollado proyectos de I+D+i con apoyo de estos instrumentos, de la mano de Javier Pinedo, director de Investigación de APRIA Systems y Alberto López Ortiz, responsable técnico de producto del Centro de Desarrollo de Gas de BSH, que han compartido su experiencia y resultados.

El encuentro ha finalizado con una ronda de preguntas y la celebración de reuniones individuales 'one to one' entre empresas y personal técnico, orientadas a analizar proyectos concretos y resolver dudas específicas.

Desde SODERCAN se ha destacado que este tipo de jornadas forman parte de una estrategia continuada para aumentar el peso de la inversión empresarial en I+D+i en Cantabria, reforzar la conexión con el CDTI y contribuir a consolidar un ecosistema de innovación más sólido, conectado y preparado para afrontar los retos tecnológicos y económicos actuales.