El Gobierno cede su finca en Guriezo a una familia con 44 vacas afectada por los incendios de León

La consejera María Jesús Susinos, visita a los ganaderos que han sufrido los incendios de Castilla y León y que han sido reubicados en la finca de Guriezo dependiente del Gobierno regional - GOBIERNO

Proporcionará alimento, si fuera necesario, hasta que finalice la temporada de trashumancia

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha puesto la finca La Jaya, en Guriezo, a disposición de los ganaderos afectados por los incendios forestales de León que han arrasado los puertos donde en torno a 900 animales de 18 propietarios pasan la época estival hasta la llegada de la nieve.

Así, 44 vacas charolesas de la familia Floranes ya pastan en estos terrenos como solución temporal para que los animales tengan comida y espacio hasta la entrada del invierno.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha visitado este miércoles la finca y ha reiterado la "solidaridad y el apoyo" del Gobierno a los ganaderos cántabros afectados por los incendios forestales.

Cuando el Ejecutivo cántabro tuvo conocimiento de la situación que se estaba viviendo, se llevó a cabo una reunión para analizar las circunstancias particulares de cada afectado, dado que algunos ganaderos pudieron volver a sus casas con los animales, mientras que otros, al no tener alimentos ni espacio --razón por la cual van a los puertos-- no podían regresar aún a Cantabria.

Por ello, puso a disposición las instalaciones y recursos necesarios para albergar a su ganado y que pudiera permanecer en las fincas durante estos meses finales de año, tal y como solicitaron Alfonso y Paula Floranes.

La consejera, acompañada por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, ha explicado que se ha tratado de dar "solución y refugio seguro" a los animales para quienes se han visto obligados a abandonar los pastos altos de Castilla y León.

La finca ubicada en Guriezo, de 14 hectáreas en total --de las que 6 son de pasto--, depende del Gobierno regional y su gestión recae actualmente en la Asociación de Vaca Monchina de Cantabria, pero que al estar vacía podía ponerse a disposición de estos animales.

Además, Susinos ha trasladado al resto de ganaderos que han decidido llevar sus animales a su casa o han buscado otros lugares alternativos en Castilla y León para permanecer un tiempo más, también tienen a disposición el apoyo del Gobierno de Cantabria y del sector primario para aportar todo el alimento que necesiten.

"Tengo que agradecer la solidaridad del sector primario, que se ha volcado en el momento que se ha hecho llamamiento y todo el mundo está colaborando para aportar alimento a estos animales", ha subrayado la consejera, que ha insistido en que desde el Ejecutivo cántabro también se proporcionará alimento, si fuera necesario, hasta que finalice la temporada de trashumancia.

En este sentido, Susinos ha recordado que se trata de una situación "de emergencia y en ningún momento hemos querido que los ganaderos se sientan abandonados, poniendo a su disposición todos los medios que se encuentran a nuestro alcance".

Por su parte, Alfonso y Paula y Floranes han relatado los "difíciles momentos" vividos a causa de los incendios y su "máxima preocupación" por siete compañeros que se encontraban desparecidos en busca de los animales. Ahora, han mostrado "alivio" porque las vacas ya "tienen comida y se encuentran a salvo" y han expresado su agradecimiento a Agrocantabria y otras instituciones que "desde el minuto cero" les han ayudado.

Durante la visita también han estado presentes el alcalde de Guriezo, Ángel Llano, y el presidente de la Asociación de Vaca Monchina de Cantabria, José Ángel Sainz.