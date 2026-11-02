El Gobierno central impulsa con 1,27 millones un proyecto de drones para defensa y emergencias de la cántabra INGECID

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, visitan INGECID - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España, a través de Red.es, impulsa con 1,27 millones de euros un proyecto de la ingeniería cántabra INGECID de innovación en defensa y gestión de emergencias mediante Inteligencia Artificial, que contempla el desarrollo de drones de despliegue rápido y con capacidades avanzadas.

En el ámbito militar, este proyecto permitirá desplegar redes de dispositivos para la observación, vigilancia y reconocimiento de zonas de interés, además de funciones de señuelo para apoyar a las unidades sobre el terreno.

En el ámbito civil, contribuirá a la gestión de emergencias derivadas de catástrofes naturales, optimizando la búsqueda de supervivientes y el seguimiento en tiempo real de la evolución de la emergencia.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, han visitado la sede de la ingeniería santanderina ubicada en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos en la que surgió en 2009 de un spin-off del Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción (Giteco), ha informado este lunes la Delegación.

Casares ha explicado que INGECID recibe esta ayuda en el marco de la convocatoria RedIA para el impulso del desarrollo y la aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas.

El proyecto, cuyo desarrollo y ejecución se prolongará durante los próximos 15 meses, se centra en el desarrollo de "unos pequeños drones de despliegue rápido y dotados con la tecnología más avanzada" y enfocados a dar respuesta tanto en la gestión de emergencias como en necesidades en materia de defensa, ha explicado el delegado.

Casares y López han conocido el proyecto apoyado por el Ministerio para la Transformación Digital de la mano del consejero delegado de INGECID, Jokin Rico, quien les ha explicado esta "solución de uso dual", que permitirá mejorar la obtención de información, el conocimiento de la situación y la toma de decisiones en entornos críticos como pueden ser inundaciones e incendios, en el caso de las emergencias, hasta escenarios de conflicto.

Estos drones, denominados FROG-S (Fast-deployable Rechargeable Observation Gadget System), permiten disponer de información fiable, en tiempo real y sobre el terreno, incluso en las condiciones más exigentes, ha precisado.

A nivel tecnológico, FROG-S incorpora subsistemas de mando y control, así como funcionalidades de optimización de la cobertura de la red de drones y de interpretación inteligente de señales, capaz de detectar, clasificar y alertar sobre elementos de interés de forma automatizada. Además, ofrece un despliegue rápido y recarga autónoma, incluso sin infraestructura, y está pensado para operar de forma masiva con un bajo coste.

El proyecto se apoya además en VIRCORE, la plataforma digital desarrollada por INGECID para la gestión integrada de información y procesos en entornos altamente exigentes, reforzando las capacidades de la compañía para ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras en sectores estratégicos.

OTROS DOS PROYECTOS EN CANTABRIA

Casares ha señalado que el Gobierno de España, en la convocatoria de ayudas de RedIA, también ha otorgado apoyo a otros dos proyectos en Cantabria.

En concreto, se ha concedido una ayuda de casi 250.000 euros a un proyecto de Deduce Data Solutions que aplica la IA a la industria pesada y a los procesos térmicos y siderúrgicos, y otros casi 182.000 euros a una plataforma de IA para la optimización financiera y analítica en el sector hotelero de CIC Consulting Informático.