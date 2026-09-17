El Gobierno y COERCAN amplían a cuatro municipios el programa de apoyo a mayores en el uso de sistemas electrónicos

Imagen de la presentación del proyecto - COERCAN

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Comercio, con el apoyo de la Federación de Comercio de Cantabria (COERCAN), ha decidido ampliar a cuatro municipios el proyecto 'Apoyo a nuestros mayores en el uso de sistemas electrónicos'.

En concreto, en esta nueva etapa, la campaña se extiende a los establecimientos y localidades de C-System Informática (Santander); Aja Electrónica (Torrelavega); Arson Electrodomésticos (Castro Urdiales) y MFI Informáticos (Reinosa), informa COERCAN.

Estos comercios han sido elegidos por su experiencia previa en atender este tipo de consultas y su facilidad de acceso, al estar ubicados en zonas céntricas de sus respectivas localidades.

En este sentido, los establecimientos participantes ofrecerán de forma gratuita un servicio rápido de resolución de problemas para personas mayores, con intervenciones de 5-10 minutos, en el uso de dispositivos informáticos y electrónicos.

La decisión se ha tomado tras los buenos resultados obtenidos por la experiencia piloto en 2025, en la que se atendieron casi 1.400 consultas en Santander y Torrelavega. De ellas, se "resolvieron satisfactoriamente el 98%".

Los problemas que se plantearon con mayor frecuencia durante esta primera experiencia fueron dificultades con el sonido del móvil, con la búsqueda de contactos o apps, el envío de fotos y audios o el tamaño de las letras e iconos.

De los datos obtenidos durante la experiencia piloto se desprende que este servicio responde a una necesidad real y actual de nuestras personas mayores, y el formato escogido es el adecuado para ofrecer una solución practica y efectiva para permitirles seguir al tanto de las nuevas tecnologías y facilitar su comunicación con sus seres queridos.

El director general de Comercio del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz, y el secretario general de COERCAN, Gonzalo Cayón, han presentado el proyecto en Arson Electrodomésticos, en Castro Urdiales, acompañados por el responsable del establecimiento, Javier Martínez y parte de su plantilla, y el concejal de Industria y Régimen Interior del Ayuntamiento de Castro Urdiales Gonzalo Cayón.

Esta iniciativa cuenta también con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social y las cámaras de comercio de Cantabria y Torrelavega.

Su objetivo es ayudar a personas que, por su edad, "no están familiarizadas con las nuevas tecnologías y no disponen de personas cercanas que les puedan solucionar problemas cotidianos en el manejo de dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores, televisiones". Sin que ello le suponga una carga económica.