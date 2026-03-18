El Gobierno construirá 13 viviendas públicas en Mataporquera en los próximos meses

El alcalde Valdeolea, Fernando Franco; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; y el consejero de Vivienda, Roberto Media - GOBIERNO

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valdeolea han firmado un convenio de colaboración mediante para la cesión de una parcela de titularidad municipal a la empresa pública Gesvican para la promoción de 13 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler o alquiler con opción a compra, que se construirán en la calle Constitución de Mataporquera.

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha avanzado que el Ejecutivo licitará "de forma inmediata" la redacción del proyecto para la ejecución de estas nuevas viviendas públicas, que se ubicarán en un solar de unos 2.100 metros cuadrados, con la intención de que los trabajos estén en marcha en los próximos meses.

El acuerdo lo han rubricado el consejero de Vivienda, Roberto Media, y el alcalde de Valdeolea, Fernando Franco, y se enmarca en el objetivo del Gobierno de Cantabria de duplicar, "como mínimo", el parque público de vivienda a lo largo de esta legislatura y hacer frente al actual problema de acceso a la vivienda.

Buruaga ha puesto en valor la ubicación "estratégica" de esta nueva promoción, en la comarca de Campoo, y en un municipio en riesgo de despoblamiento, donde resulta "especialmente necesaria" la construcción de nuevas viviendas que den respuesta a la demanda existente y favorezcan el asentamiento de nuevas familias en estos entornos.

La presidenta ha recordado que esta iniciativa se suma a los diferentes proyectos ya en marcha impulsados por la Consejería de Vivienda, de los que ha destacado las 285 viviendas protegidas en diferentes fases de ejecución, entre las que se encuentran las 212 que se construirán a través de un sistema de colaboración público-privado en seis municipios de la comunidad y cuyos trabajos "están a punto de iniciarse".

También ha explicado que el Ejecutivo continúa trabajando con otros ayuntamientos como Santander, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Pesquera, Santa Cruz de Bezana, Los Corrales de Buelna o Ribamontán al Mar para poder llevar a cabo actuaciones similares en estos municipios.

Por su parte, el alcalde de Valdeolea ha agradecido al Gobierno su colaboración para impulsar este proyecto, una iniciativa que, según ha destacado, "contribuirá de manera decisiva a fijar población" en el municipio y a consolidar la tendencia de "ligera recuperación demográfica" registrada en los últimos años.

En este sentido, Franco ha recordado que, aunque tradicionalmente existía un número importante de viviendas vacías, en los últimos tiempos muchas de ellas se han ido vendiendo progresivamente, reduciendo la oferta disponible. Por ello, ha dicho que esta nueva promoción pública permitirá dar respuesta a la demanda y "reforzar el futuro y la vitalidad del municipio".

APUESTA POR LA VIVIENDA EN LOS PRESUPUESTOS

La presidenta ha aprovechado la firma del convenio para poner en valor el refuerzo en las políticas de vivienda que recogen los Presupuestos de 2026, un documento que incrementará en un 63% las partidas destinadas a este ámbito con una dotación económica "histórica y sin precedentes".

En este sentido, ha recordado que el Plan integral de vivienda abarca "todos los frentes": la construcción de más viviendas y más viviendas protegidas, los instrumentos de gestión de suelo, la lucha contra la okupación y los incentivos y ayudas a la compra y al alquiler.

"Nadie ha hecho nada igual en tan poco tiempo por la vivienda en Cantabria", ha reiterado, al tiempo que ha subrayado que el nuevo documento económico incrementará en un 109%, hasta los 18,3 millones de euros, la partida destinada a Gesvican para la promoción de nuevas viviendas públicas. Además, ha señalado que se introduce una nueva línea de avales públicos de hasta un 20% para acceder a una hipoteca y recoge la reducción de impuestos que gravan la compraventa de vivienda habitual.

Como ejemplo, ha hecho mención al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para extender el tipo reducido del 7% a todas las viviendas de hasta 300.000 euros y para ampliar hasta los 40 años la edad para beneficiarse del tipo mínimo del 4%.

Por último, se ha referido a la creación de una deducción específica para la adquisición y rehabilitación de vivienda dirigida a menores de 36 años, así como nuevos incentivos vinculados a las cuentas vivienda, con una aportación anual de 200 euros durante los tres primeros años.

En palabras de la presidenta, este conjunto de medidas supone "un refuerzo significativo" de los instrumentos de apoyo público, orientado tanto a facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda como a dar respuesta a las dificultades actuales del sector inmobiliario.