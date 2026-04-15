El Gobierno convoca ayudas por 350.000 euros para incentivar la innovación en empresas cántabras

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SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles 15 la orden de la Consejería de Innovación por la que se convoca la línea de subvenciones 'Cheques de Innovación', por un importe de 350.000 euros, con el fin de incentivar la innovación en el entorno empresarial de la región.

Las ayudas pretender mejorar procesos, productos y modelos de negocio mediante el apoyo a la realización de actuaciones relacionadas con planes tecnológicos, industriales, patentes, protección de la propiedad intelectual y normalización, así como procesos eficientes.

Están dirigidas a pymes y autónomos que se dediquen a actividades relacionadas con las industrias extractivas de minerales no energéticos; alimentación y bebidas; textil y confección; cuero y calzado; madera y corcho; papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados; transformación del caucho y materias plásticas, y otros productos minerales no metálicos.

También, a la industria cementera y derivados; metalurgia y fabricación de productos metálicos; construcción de maquinaria y equipo mecánico; material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; construcción naval, reparación y mantenimiento de buques; fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; fabricación de otro material de transporte; industrias manufactureras diversas, y talleres de reparación de vehículos.

Además, a actividades incluidas en el sector de servicios de apoyo a la industria, como forestales; mantenimiento y manutención industrial, limpieza industrial especializada, gestión de residuos industriales y recuperación de este tipo de productos; laboratorios de ensayo, análisis y certificación; sondeos y prospecciones en aquellos casos que den servicio a las industrias extractivas de minerales no energéticos y para actuaciones relacionadas, así como comunicaciones por satélite y radiofrecuencia.

Las actuaciones subvencionadas podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa FEDER de Cantabria 2021-2027 y serán costes subvencionables los que estén relacionados con los gastos de consultoría y asesoramiento técnico y los gastos de inversiones y materiales en el caso de actuaciones correspondientes a planes industriales.

Con el fin de asegurar que los resultados de los proyectos subvencionados reviertan en Cantabria, las empresas beneficiarias deberán desarrollar su proyecto y realizar el gasto subvencionado en su centro de trabajo localizado en la comunidad autónoma, y la empresa beneficiaria queda obligada a mantener en Cantabria su actividad por un periodo mínimo de tres años a contar desde la fecha de pago de la subvención.

La intensidad máxima de la ayuda podrá alcanzar el 50 por ciento de los costes subvencionables y las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

Esta línea de subvenciones se enmarca dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Cantabria y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa FEDER de Cantabria 2021-2027.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas para incrementar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales, "fomentando la innovación y el número de personas que trabajan en los campos de I+D+i" y conseguir "que una parte sustancial de la innovación y el talento se transformen en actividad económica y que sean semilla de una transformación de nuestro actual modelo productivo en la Comunidad Autónoma".

Arasti se ha mostrado partidario de impulsar el desarrollo de programas o instrumentos de apoyo a las pymes y autónomos del sector industrial de la región en la ejecución de proyectos de I+D+i y ha asegurado que el Gobierno de Cantabria va a seguir promoviendo la innovación de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial en sus procesos y productos, como las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las tecnologías facilitadoras vinculadas a la industria 4.0.