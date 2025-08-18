El Gobierno dará ayudas de hasta 200 euros a jóvenes cántabros que se hayan sacado el carné de conducir

Dirigidas a quienes hayan obtenido el permiso entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha convocado las ayudas a la obtención de licencias o permisos de conducir para jóvenes de 16 a 30 años, empadronados en Cantabria y que haya obtenido el carné en una autoescuela de la comunidad entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Tal y como se recoge en una resolución que publica este lunes el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), será subvencionable el coste económico satisfecho por la obtención del carné de conducir hasta un máximo de 200 euros por beneficiario, y se abarcan los permisos y licencias A2, A, B B+E, C1, C1 +E, C+E, D1, D1+E, D, D+E y LCM.

La consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, ha destacado en un comunicado que esta convocatoria cuenta con un presupuesto de casi 220.000 euros y ha experimentado "un crecimiento del 88% en su presupuesto a lo largo de esta legislatura", lo que va a permitir duplicar este año el número de potenciales beneficiarios en relación a 2023.

En su opinión, esta línea representa "una demostración de apoyo al desarrollo integral de la juventud de Cantabria a través de la mejora de su potencial empleabilidad, ampliando el abanico de posibilidades para su movilidad".

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde este martes, 19 de agosto.