El Gobierno destaca que Cantabria registra el mejor agosto de la serie histórica con 244.160 afiliados

El dato de paro registrado "es el mejor" en un mes de agosto desde 2008

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado este año el mejor dato de afiliación media a la Seguridad Social en un mes de agosto de la seria histórica, con 244.160 personas afiliadas, el segundo mejor dato nacional, con una subida del 0,10% frente al 0,91% de la media, lo que supone 235 trabajadores más respecto al mes de julio.

Así lo ha destacado el Gobierno regional en un comunicado, en el que ha indicado que, en términos interanuales, la región ha registrado un incremento de la afiliación de 4.190 personas, lo que supone un 1,75% de subida.

"Nunca ha habido más afiliados en un mes de agosto en Cantabria", ha enfatizado el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, quien también ha valorado el dato del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), que fue de 27.156 personas, lo que supone 1.692 desempleados menos que hace un año, o lo que es lo mismo, un descenso del 5,87% frente al 5,66% de la media nacional, el noveno mejor dato de toda España y "el mejor dato de paro registrado en un mes de agosto en Cantabria en los últimos 17 años".

Respecto al mes anterior, el paro subió en 185 personas (+0,69%) frente al 0,91% de subida de la media nacional.

El consejero ha recordado que en el último año el paro ha disminuido en todos los sectores, en hombre, mujeres y en todos los tramos de edad, de tal manera que en menores de 25 años "es el mejor dato de paro de un mes de agosto en este siglo", ha precisado; y tanto en hombres como en mujeres "es el mejor dato de paro de un mes de agosto desde 2008".

Además, en mayores de 45 años se ha registrado "el mejor dato de paro desde 2011"; en los sectores de la industria y la construcción "es el mejor mes de agosto de la serie histórica", y en servicios, "el mejor desde 2009".

Arasti ha sostenido que los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de agosto "confirman la continuidad de la tendencia positiva que se viene produciendo desde el mes de febrero del año pasado como consecuencia de la confianza y certidumbre que el Gobierno de Cantabria está trasladando hacia el sector productivo".