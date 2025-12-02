El Gobierno destaca que Cantabria registra el "mejor" dato de paro de noviembre en 18 años

El consejero de Empleo de Cantabria, Eduardo Arasti - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha destacado que la comunidad autónoma ha registrado el "mejor" dato de paro de los últimos 18 años y de afiliación a la Seguridad Social de toda la serie histórica para un mes de noviembre.

Y ello pese a que el paro creció en noviembre en 88 personas respecto a octubre (+0,32%) y se perdieron, en relación a ese mes, 1.161 afiliados a la Seguridad Social (-0,49%).

En términos interanuales, esto es comparando noviembre de 2025 con el mismo mes del año anterior, el desempleo en Cantabria descendió un 5,45%, con 1.608 cántabros menos sin trabajo, y la afiliación creció un 1,53%, llegando a los 236.055 ocupados.

El consejero de Empleo, Eduardo Arasti, ha resaltado que en el último año el paro ha disminuido en hombres y mujeres y también en todos los tramos de edad.

Además, ha subrayado que en los dos últimos años el desempleo ha disminuido en 4.109 personas (-12,83%) y el número de afiliados ha aumentado en 8.758.

También ha indicado que entre las mujeres se ha registrado el mejor dato de paro en un mes de noviembre desde 2008 y en dos años el número de desempleadas se ha reducido un 12,2%, con 2.290 menos.

Además, entre los menores de 25 años se ha registrado el segundo mejor dato de paro de un mes de noviembre en este siglo. En este grupo de edad, el desempleo ha caído en los dos últimos años un 15,61% (-395), según los datos aportados por el Ejecutivo.

También Arasti ha destacado que el paro registrado entre los mayores de 45 años, con un total de 16.387 desempleados, es el "mejor dato desde 2010", y supone una reducción del 4,93% en un año (-849 personas) y del 10,56% contando los últimos dos (-1.934).

El Ejecutivo también ha señalado que ha sido el mejor mes de noviembre en paro en el sector servicios, en la construcción, en la agricultura y en el colectivo del primer empleo y el segundo más favorable en la industria.

Arasti ha precisado que en los dos últimos años el paro ha descendido en 471 personas (-21,16%) en la construcción; en 2.950 personas (-13,67%) en los servicios; en 238 (-10,33%) en la industria; en 59 (-13,38%) en la agricultura, y en 391 (-13,67%) en el primer empleo.

Y en lo que respecto a la afiliación, además de subrayar que se trata del mejor noviembre de toda la serie histórica, ha resaltado el aumento interanual en el número de autónomos.

Concretamente, en Cantabria hay 41.257, lo que suponen 51 más que en el mismo mes del año anterior (+0,12%).

Además, Arasti ha resaltado que "se están regularizando falsos autónomos, con lo que la creación de autónomos es mayor".