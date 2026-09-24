El Gobierno destina 415.730 euros a la modernización integral del Centro de Salud de Medio Cudeyo

Archivo - Se desprende parte de la fachada del centro de salud de Medio Cudeyo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de reparación y mejora del Centro de Salud de Medio Cudeyo, con una inversión de 415.730 euros, para renovar elementos deteriorados y adaptar distintos espacios asistenciales a las necesidades actuales de la Atención Primaria, incluyendo la habilitación de nuevas consultas médicas y mejoras en los accesos.

El proyecto permitirá resolver problemas estructurales y funcionales detectados en un edificio sanitario construido en 1994 y que presenta un importante deterioro en diversos elementos de fachada, cubierta e instalaciones interiores, ha informado el Gobierno.

Entre las actuaciones previstas destacan la reparación de patologías constructivas derivadas de filtraciones, corrosión y desprendimientos en fachada, después de que en julio de 2026 se registrara la caída de parte de un revestimiento exterior. También se renovará la cubierta, se mejorarán los accesos y se sustituirán diversos elementos deteriorados.

Además, se habilitarán dos nuevas consultas médicas, se reconfigurará la sala de fisioterapia, se sustituirán accesos manuales por puertas automáticas y se mejorarán las condiciones de accesibilidad y circulación dentro del centro, manteniendo en todo momento la actividad asistencial durante la ejecución de las obras.

La actuación se licitará mediante procedimiento abierto simplificado y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses.

Por otra parte, en el área de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria (ASECAN), que será remitido al Parlamento regional para su tramitación.

La nueva entidad nace con el objetivo de reforzar la coordinación, eficacia y capacidad de respuesta del sistema autonómico de protección civil, seguridad y gestión de emergencias mediante la integración de competencias y recursos actualmente distribuidos en distintos órganos administrativos.

Así, la futura agencia asumirá las funciones que actualmente desarrollan la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana y el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), unificando bajo una misma estructura la atención del teléfono 112, la protección civil, la prevención y extinción de incendios, el salvamento, la coordinación de policías locales, la formación especializada y las competencias relacionadas con espectáculos públicos y actividades recreativas.

La creación de ASECAN, un organismo autónomo con personalidad jurídica propia, patrimonio y tesorería independientes y adscrito a la Consejería de Seguridad, permitirá centralizar la planificación, prevención, coordinación operativa y recuperación ante emergencias, favoreciendo una gestión más integrada y eficiente.

La ley regula además la integración del personal y los medios existentes, la subrogación en todos los derechos y obligaciones de los organismos que se extinguen y un régimen transitorio destinado a garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante el proceso de implantación.

Además, se ha autorizado un encargo a la empresa pública TRAGSATEC para prestar asistencia técnica a la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo en la planificación y ejecución de actuaciones de mejora en los edificios judiciales de Cantabria con un presupuesto de 105.387 euros y una duración inicial de 24 meses.

La medida se integra en el marco del Pacto para la Justicia 2025-2029, y permitirá disponer de los recursos técnicos necesarios para elaborar proyectos, memorias valoradas, informes especializados y demás documentación requerida para la ejecución de obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación de las sedes judiciales. Asimismo, incluirá la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las actuaciones que sean ejecutadas por empresas externas.

Las actuaciones abarcarán el conjunto de los principales edificios judiciales de la comunidad autónoma, incluyendo las sedes de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Reinosa, Medio Cudeyo y San Vicente de la Barquera.

Con ello se pretende agilizar la puesta en marcha de intervenciones prioritarias orientadas a mejorar las condiciones de trabajo de profesionales y usuarios de la Justicia, así como optimizar el estado de conservación de los inmuebles.

También se ha acordado el traslado de disfrute del Día de Santa Rita al 21 de mayo de 2027 dado que el 22 de mayo, cuando tiene lugar el Día del Empleado Público, es sábado.

En el ámbito de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos se ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria destinado a financiar el proyecto de mejora de la conectividad de las oficinas de farmacia de la comunidad autónoma y la modernización del sistema de receta electrónica.

El proyecto permitirá consolidar una red de comunicaciones securizada (SD-WAN) en las 277 farmacias integradas en el sistema de receta electrónica de Cantabria.

La iniciativa responde a las inversiones realizadas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos desde 2024 para implantar esta infraestructura tecnológica avanzada, considerada estratégica para asegurar el correcto funcionamiento de la receta electrónica en los próximos años.

El Gobierno de Cantabria aportará una subvención nominativa de 125.000 euros para financiar parcialmente las actuaciones ya ejecutadas durante los ejercicios 2024 y 2025.

En Educación, Formación Profesional y Universidades se ha autorizado la suscripción de un convenio de cooperación durante cuatro años entre el Gobierno y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para facilitar la realización de prácticas académicas externas curriculares por parte de estudiantes de grado y máster en distintos departamentos de la Administración autonómica.

También se ha autorizado un convenio entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Noja para regular el régimen económico y de funcionamiento de la Escuela de Primer Ciclo de Educación Infantil 'Doña Aguedita', un centro municipal destinado a la escolarización de menores de hasta tres años.

Dentro de Cultura, Turismo y Deporte se ha autorizado la firma de un convenio marco de colaboración entre la Dirección General de Deporte y el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria con el objetivo de incorporar de forma estable la perspectiva psicológica a las políticas deportivas de la comunidad autónoma.

En el marco de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación se ha aprobado un encargo a medio propio a la empresa pública TRAGSA para la continuidad del proyecto de pastoreo guiado del rebaño experimental de ovino y caprino del Gobierno de Cantabria en la finca de La Jerrizuela, en Coo de Buelna, con un presupuesto de 382.884 euros y un periodo de ejecución de 24 meses.

Dentro de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se ha autorizado la suscripción de un protocolo de colaboración entre la Consejería y la Dirección General de la Guardia Civil para desarrollar acciones conjuntas destinadas a prevenir el aislamiento social y la soledad no deseada, especialmente entre las personas más vulnerables y en los municipios afectados por el reto demográfico.

La iniciativa, vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, se enmarca en la Estrategia para la Prevención y el Abordaje de la Soledad no Deseada 2024-2028 y complementa el desarrollo del Programa Viernes en el medio rural.