El Gobierno dice que el cierre del parque de bomberos de Villacarriedo es "puntual" y la seguridad está garantizada

SANTANDER, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha explicado que el cierre "puntual" del parque de bomberos de Villacarriedo el domingo, y también este lunes, se debe a una redistribución de efectivos para poder cubrir las guardias en otros puntos de la región con, al menos, cuatro por turno. Además, ha asegurado que la comarca pasiega no está desatendida ya que, ante cualquier emergencia, acudirán los de Torrelavega o Los Corrales de Buelna.

Así lo han precisado fuentes de la Consejería de Presidencia y Seguridad a Europa Press después de que el Comité Comarcal del PRC en los Valles Pasiegos haya denunciado que el parque de bomberos de Villacarriedo, dependiente del Gobierno regional, estaba cerrado en pleno puente festivo y haya exigido su "inmediata" reapertura.

Desde el Ejecutivo han explicado que en toda la región hay 25 bomberos de baja y para paliar esa situación se están adelantando las contrataciones previstas para 2026 (la semana pasada se produjeron 14 y esta semana se producirán otras seis).

Según la versión trasladada a esta agencia por el Gobierno, en el parque de Villacarriedo había estos día solo "2 ó 3" efectivos disponibles, por lo que se decidió cerrarlo de forma "puntual" y centralizar la cobertura de la comarca pasiega a través de los parques de Los Corrales de Buelna y de Torrelavega.

Mientras, esos "2 o 3" bomberos disponibles de Villacarriedo se han enviado a completar las guardias de los parques de Tama (Cillorigo de Liébana), que no tiene ningún otro próximo, y de Laredo, que cubre toda la zona oriental. El objetivo es que en las guardias haya, al menos, cuatro efectivos por turno.

Desde el Ejecutivo se insiste en que el objetivo es garantizar la seguridad por zonas y la cobertura de las emergencias en toda Cantabria.

Además, Presidencia ha criticado que sean "los mismos" que han "tumbado" el proyecto de Presupuestos de 2026, que preveía un refuerzo en las emergencias, los que ahora "hacen saltar las alarmas".

Por otro lado, la Consejería ha resaltado que se están pudiéndose realizar las contrataciones de bomberos al haber incluido en el Curso Básico a aquellos que aprobaron las oposiciones de 2025 pero que no sacaron plaza, algo que es la primera vez que ocurría.