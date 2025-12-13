El Gobierno emplaza a la Junta de Personal Docente a "próximas" mesas técnicas para "mejorar" las Oposiciones de 2026

Archivo - El director general de Personal Docente, Alberto Hontañón. Imagen de archivo. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Personal Docente del Gobierno de Cantabria, Alberto Hontañón, ha emplazado a la Junta de Personal Docente a "próximas" mesas técnicas para "mejorar" las Oposiciones al Cuerpo de Maestros de 2026, tras celebrarse este viernes la segunda de ellas -la primera fue el 17 de noviembre-, en la que ambas partes han acercado posturas.

Así lo ha manifestado a través de un audio difundido por el Gobierno de Cantabria, en el que ha apostado por un "nuevo modelo" de Oposiciones y ha defendido la "voluntad de diálogo" del Gobierno regional.

Por un lado, ha confirmado que la Administración "se ha abierto a la posibilidad" de poder guardar la nota de al menos las dos últimas convocatorias -2022 y 2024- para aquellas personas que alcancen la calificación mínima de un cinco en la primera parte de la oposición.

Por su parte, la Consejería ha propuesto ampliar el plazo de corrección para que los tribunales "puedan acometer su trabajo con mucha más calidad". Además, ha abierto la posibilidad a que el tribunal sea único "siempre que se pueda", lo que "facilitaría la homogeneización de criterios".

En esta línea, Hontañón ha apostado porque dos de las cuatro vocalías de cada tribunal puedan ser voluntarias, que, según él, "redundaría en una mejora de la calidad de la composición de esos tribunales" gracias a que la mitad participaría "por voluntad propia".

Estos vocales serían seleccionados por "una serie de méritos, de experiencia en la especialidad, de haber participado en oposiciones, de haber ejercido como miembros de tribunal o haber desarrollado su trabajo como cargo directivo de un centro educativo". Asimismo, ha asegurado que el Sindicato Tú "no se negó a esa posibilidad y le pareció interesante".

Mientras tanto, los sindicatos mantienen la convocatoria de concentración del 20 de diciembre, en caso de que no alcancen un acuerdo con el Gobierno autonómico durante la próxima semana.