El Gobierno estudiará colaborar con Liérganes para ejecutar el nuevo aparcamiento de autocaravanas

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha trasmitido al alcalde de Liérganes, Ángel Bordas, la voluntad del Gobierno de estudiar líneas de colaboración conjunta para ejecutar el nuevo aparcamiento de autocaravanas en el municipio.

Se trata, según el regidor, de un proyecto "importante" para el pueblo, ya que se ha detectado un aumento de la afluencia de este tipo de turismo, "y queremos regularlo y ofrecer una estancia digna para estos visitantes".

Según ha informado este viernes el Gobierno, el alcalde ha explicado que ya existe el terreno, "una finca junto a la iglesia de San Pedro Advíncula", el proyecto redactado, y el expediente está "a punto de acabarse".

Para Bordas este tipo de turismo ayuda a la desestacionalización, porque su presencia en los meses fuera de temporada favorecen al comercio y la hostelería del municipio.

Además, ha indicado que este nuevo aparcamiento "descongestionará el centro del pueblo", que es por donde pasan las autocaravanas, mientras que la zona donde ahora están aparcando se habilitará "para otro tipo de actividades".

Por otra parte, el alcalde ha pedido apoyo para impulsar las actividades culturales en torno a la figura del 'Hombre Pez', que se llevan celebrando desde hace tres años, y que el Ayuntamiento tiene la intención de que sean declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional, a lo que el consejero "nos ha mostrado su apoyo en esta solicitud", ha dicho.

Ha destacado que las veladas que se celebran cada viernes del mes de agosto, así como la representación teatral que se celebra la noche de San Juan, fecha de la desaparición de Francisco de la Vega. "A la gente le está gustando y la afluencia de público es muy destacable", ha asegurado.