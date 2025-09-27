El Gobierno felicita a más de cincuenta deportistas cántabros por sus triunfos en competiciones nacionales

Recepción de los deportistas en el Palacio - GOBIERNO DE CANTABRIA

En atletismo, tenis de mesa, voleibol, ciclismo, patinaje y kikboxing

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha felicitado a más de cincuenta deportistas que han conseguido en los últimos meses triunfos en diferentes competiciones nacionales en las especialidades de atletismo, tenis de mesa, voleibol, ciclismo, patinaje y kickboxing.

El acto de reconocimiento se ha celebrado recientemente en la sala María Blanchard del Palacio de Festivales, donde la directora general de Deporte, Susana Ruiz, ha recibido a deportistas, cuerpos técnicos y familiares.

Ruiz ha señalado que a pesar de que se trata de deportistas de diferentes modalidades, todos comparten "un mismo lenguaje: el del esfuerzo, la disciplina y la superación personal".

La responsable de Deporte ha apelado a los jóvenes a "disfrutar del camino tanto como del destino, entendiendo los triunfos como un reconocimiento al esfuerzo y las derrotas como una nueva oportunidad de aprender". También se ha dirigido a los más veteranos para mostrarles su "respeto", ya que "en muchas ocasiones sois los modelos a seguir por los más jóvenes, y eso es una gran responsabilidad".

Por último, les ha trasladado el reconocimiento de la presienta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y del consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, "quienes me han pedido que os dé gracias por vuestra dedicación, por vuestra valentía y por llevar el nombre de Cantabria en vuestro corazón", ha concluido Ruiz.

DEPORTISTAS

Los deportistas que han acudido a este acto han sido Fernando Borrajo del Río, medalla de oro en el Campeonato Europeo Máster de Montaña (subida vertical), celebrado en Sicilia; Nerea Hidalgo, campeona de España individual categoría pre-benjamín de tenis de mesa; Marta Sarabia González, bronce selecciones autonómicas, categoría sub17 (cadete femenino) en voleibol.

También de este mismo deporte, han asistido las jugadoras Paula Robles Herrero, Daniela Estrada Barrio, Lucia Aguero Domínguez, Manuela Ruiz Prados, Julia García Rivas, y Laura Rodriguez Alonso, campeonas de España en la categoría de benjamín femenino en el Torneo celebrado en Valladolid en junio.

En ciclismo, Alejandro Ponce, Carlos Quintana, Lucas Cotera y Oier Gutiérrez, campeones de España en ruta por equipos (Infantil); Juanfran Llera, Darío Gimeno, Alvaro Lastra, Dima Torre y Manuel Fernández, subcampeones de España en ruta por equipos (Cadete), y el equipo femenino formado por Carla Arnaiz, Andrea Blas, Candela Ruiz, Gabriela González, y Daniela Arce, medalla de bronce en ruta por equipos (cadete femenina).

En patinaje también lo han hecho India González Rojo, campeona de Europa en modalidad individual y tercera en la modalidad pareja; Sergio García Bárcena, Darío Solano Rojo, Luz Diego Lopez, Pablo Riego Vacas, y Cayetano Cruz Lopez, participantes en el Campeonato de España de patinaje en línea; Luz Diego y Darío Solano, Paula Pacheco y Cayetano Cruz Cadete, y Sheila Alonso y Cristian Poveda, en el Campeonato de España por parejas de patinaje artístico; David Gutiérrez Bollain, Campeonato de España en línea, y Marina Cagigas, Vega Rodríguez y Sara González, representantes en campeonato de España interautonómico de selecciones.

Por último, los participantes en los campeonatos de España senior, junior, cadete e infantil de kikboxing: Victoria Castillo Rydzewska, Hidaya Frías Berrada, Ibaik Bolado Noriega, Mauro Rodríguez Pérez, Eduardo Valdor Lozano, Isabella Burruchaga Prado, Chiara Ferrari, Alexandru Matei, Angel Vidal Toca, Alexandru Gabriel Pascal, Luis Cid González, Juan Peña Arnaiz, Hugo Cobo Lechosa, Rocky junior Palanga, Danut Mihail, y Carmen Cachan Palacio, ha informado el Gobierno.