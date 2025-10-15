El Gobierno firma un pacto con el Colegio de Enfermería de Cantabria para evitar las agresiones y disuadir el intrusismo

El consejero de Salud, César Pascual, y la presidenta del Colegio, Mariluz Fernández, firman un pacto con el Colegio de Enfermería de Cantabria para evitar las agresiones y disuadir el intrusismo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha firmado este miércoles un pacto con el Colegio de Enfermería de Cantabria para fortalecer la labor de este colectivo en el que se han abordado seis compromisos, entre las que destacan los esfuerzos para evitar agresiones y para disuadir el intrusismo laboral.

En concreto, el convenio abarca acuerdo para el fomento de la deontología profesional, la ayuda a sus profesionales, la ampliación de sus competencias, la prevención de las agresiones, la disuasión del intrusismo profesional y la potenciación de su prestigio.

En un acto que ha tenido lugar en la nueva sede del Colegio y al que ha accedido la prensa, el consejero de Salud, César Pascual, y la presidenta del Colegio, Mariluz Fernández, han suscrito este convenio, que supone un "compromiso público de acción conjunta" que conjuga el reconocimiento a los profesionales y la sostenibilidad de la sanidad pública, ha dicho Pascual.

Se trata del primero de estas características --según el Gobierno-- que se suscribe en la región con estos profesionales y supone un "punto de inflexión" porque armoniza su implicación en la gestión y asistencia, lo que "contribuirá a mejorar la atención" y a que sea "plenamente" pública, gratuita, universal, equitativa y de calidad, ha defendido Pascual.

Ambos responsables han hecho hincapié en la lucha contra las "intolerables" agresiones a los profesionales sanitarios, que "desgraciadamente adquieren mayor incidencia cada día", por lo que colaborarán "activamente" para desarrollar y mejorar los protocolos. Además, han insistido en la necesidad de comunicar cualquier incidencia o denuncia de la que se tenga constancia.

Asimismo, el acuerdo prevé potenciar el prestigio de los profesionales de la Enfermería, sobre todo, para reforzar su autonomía y avanzar en su consideración como profesionales "de primera" en el sistema público de salud.

Para Pascual este pacto supone "un paso más" en el compromiso del Gobierno de Cantabria de "invertir" en el reconocimiento de estos profesionales y "avanzar en la mejora progresiva" de sus condiciones de trabajo.

En este sentido, ha reconocido que las enfermeras "son esenciales para defender una sanidad más humana y sostenible, que es por donde tiene que ir el futuro de la sanidad pública".

Para el consejero, hablar de enfermería es "hablar de vocación, de ciencia, compromiso, proximidad, sensibilidad y confianza porque las enfermeras sois las que nos acompañáis en los momentos más difíciles, las que escucháis sin juicios, las que dais la mano cuando falta la palabra, las que estáis allí".

Por su parte, Fernández ha manifestado que "un mundo agresivo como el que vivimos nos obliga a tener mejores niveles de conexión y de diálogo".

En concreto, ha ensalzado la lucha contra el intrusismo como "uno de los acuerdo más importantes", ya que, a su juicio, "cuidar de manera científica solo lo hacemos las enfermeras.

Fernández ha reiterado la necesidad de crear vínculos de colaboración y ha abogado por trabajar conjuntamente con las instituciones para dignificar el trabajo de los profesionales de la enfermería.

El consejero de Salud ha destacado que la administración sanitaria se compromete a mantener y ampliar el apoyo al programa CUIDANDO-TE de ayuda profesional.

Además, ambas instituciones favorecerán la asunción de nuevos roles o competencias reguladas, promocionando la formación en las mismas y en aquellas otras que el desarrollo del conocimiento o las tecnologías exigen.