El Gobierno impulsa la reforma integral y ampliación de las Urgencias del Hospital de Laredo

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SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves sacar a licitación la redacción del proyecto de ampliación y mejora del Servicio de Urgencias del Hospital de Laredo por un coste de 228.000 euros y un plazo de ejecución de seis a ocho meses.

El consejero de Salud, César Pascual, ha destacado que esta actuación supondrá su reforma integral y una transformación completa de la organización asistencial de las Urgencias del Hospital de Laredo, que serán "más amplias, más resolutivas y, sobre todo, mejor organizadas en función de las necesidades clínicas de cada paciente".

El futuro proyecto establecerá circuitos asistenciales diferenciados para pacientes emergentes, urgentes y menos urgentes. Esta separación permitirá ordenar los flujos, mejorar la seguridad y agilizar la atención, evitando que pacientes con necesidades muy diferentes compartan espacios y recorridos, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La actuación contempla también la ampliación de la superficie mediante la construcción de un módulo anexo, plenamente integrado en la fachada del hospital. Este nuevo espacio incluirá una sala de espera específica para los niveles de menor urgencia, que son los que habitualmente pueden acumular mayores demoras al tener prioridad los casos más graves.

Asimismo, se ampliará el área de observación, mejorando las condiciones de comodidad, privacidad y atención de aquellos pacientes que, por criterio clínico, deben permanecer durante más tiempo en Urgencias antes de recibir el alta o ser hospitalizados.

La reforma alcanzará también al conjunto de los espacios destinados a la primera valoración, exploración y diagnóstico. El área de atención a las emergencias pasará de dos a tres puestos asistenciales, incrementando la capacidad de respuesta ante los casos más graves y tiempo-dependientes.

Además, las nuevas Urgencias dispondrán de áreas específicas, actualizadas y mejor adaptadas para la atención pediátrica, la salud mental, la otorrinolaringología y la ginecología.

Otro de los elementos relevantes será la ampliación del área de diagnóstico por imagen, que pasará de una a dos salas, lo que facilitará la realización de pruebas y reducirá desplazamientos y tiempos de espera dentro del propio circuito de Urgencias.

"Queremos que la gravedad determine el circuito y la prioridad asistencial, pero que ningún paciente quede condenado a esperar en espacios inadecuados", ha señalado Pascual, que ha destacado que con esta actuación se amplía la capacidad, se mejora la intimidad y se dota a los profesionales de espacios "más modernos y funcionales".

HECHOS FRENTE AL DISCURSO DEL DESMANTELAMIENTO

Esta actuación se suma a las obras de mejora ya realizadas en el Hospital de Laredo, a la modernización de sus instalaciones y equipamientos y a la incorporación y el refuerzo de profesionales en distintas áreas del centro.

Para el consejero, estas decisiones representan "la mejor respuesta al discurso catastrofista de quienes llevan tiempo hablando de un supuesto desmantelamiento del hospital".

"Un hospital que se desmantela no recibe nuevas obras, no amplía sus Urgencias, no moderniza sus espacios ni contrata profesionales. Eso no es desmantelar: es invertir, reforzar y preparar el Hospital de Laredo para el futuro", ha afirmado.

Pascual ha subrayado que el compromiso del Gobierno con el hospital "no se demuestra con declaraciones alarmistas, sino con presupuestos, proyectos, obras y profesionales". En este sentido, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico continuará mejorando progresivamente la capacidad asistencial y las condiciones de trabajo del centro.

Con este nuevo proyecto, el Gobierno de Cantabria reafirma su apuesta por el Hospital de Laredo y por una atención sanitaria pública de calidad para toda la población de la zona oriental de la comunidad.

"No reformamos unas Urgencias para que parezcan nuevas. Las transformamos para que funcionen mejor. Y frente a quienes anuncian desmantelamientos, nosotros respondemos con inversiones, obras y profesionales", ha sentenciado.