El Gobierno impulsará un programa de captación de nuevos voluntarios de protección civil y reforzará su formación

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha un programa específico de captación de nuevos voluntarios de protección civil, orientado a incorporar a jóvenes y garantizar el relevo generacional de las agrupaciones municipales.

Además, planea reforzar la formación que reciben con cursos "más modernos y prácticos" con los que seguir mejorando el Sistema autonómico de Protección Civil.

"Cantabria no se para. Vamos a seguir trabajando para que nuestro sistema de protección civil y de emergencias siga estando a la vanguardia", ha dicho la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, durante el acto de entrega de las condecoraciones de reconocimiento a la antigüedad y a la constancia, que han recibido este jueves nueve voluntarios de protección civil por superar los diez años de servicio.

El acto, celebrado en el centro cultural de Arredondo y presidido por la consejera, ha contado con la presencia del alcalde, Leoncio Carrascal, y la directora general de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Cantabria, Mónica Escobedo, entre otros representantes municipales y de diversas agrupaciones de voluntarios.

Urrutia ha explicado que su departamento ya está trabajando en el desarrollo del programa de captación de nuevos voluntarios de protección civil, que actualmente alcanzan los 550 efectivos en Cantabria, repartidos en 50 agrupaciones.

Y es que el Gobierno quiere incentivar la creación en los ayuntamientos de nuevas agrupaciones y que, además, más personas se sumen a las ya existentes, dada la "labor imprescindible" que realizan dentro del Sistema autonómico de Protección Civil.

Al hilo, la consejera ha asegurado que el Gobierno mantendrá su compromiso "pase lo que pase y pese a quien pese", -en referencia al rechazo al proyecto de presupuestos regionales, que recogían "más y mejores partidas" para los voluntarios y para el sistema autonómico de emergencias-, y continuará trabajando para que "Cantabria no se frene" y seguir avanzando en el crecimiento de la comunidad.

En este punto, ha recordado que, en los dos presupuestos gestionados por el actual Gobierno, se han invertido 47,5 millones de euros en el sistema de seguridad y emergencias y que 48 municipios han recibido ayudas para reforzar a sus agrupaciones. En materia de formación, en los dos últimos años se han impartido 32 cursos específicos para voluntarios de protección civil y 281 participantes.

La consejera también ha anunciado que antes de la primavera de 2026 se celebrará una jornada regional de encuentro y convivencia de agrupaciones para intercambiar experiencias, fortalecer la coordinación y reforzar el sentimiento de equipo entre los voluntarios de la comunidad autónoma.

Durante el acto, la consejera ha destacado el papel "crucial" que han desempeñado los voluntarios cántabros en emergencias recientes, como la DANA de Valencia --con 34 personas de 11 agrupaciones--, el gran apagón eléctrico o los incendios registrados en varias comunidades autónomas.

RELACIÓN DE CONDECORADOS

Por otra parte, Urrutia ha felicitado a los nueve voluntarios pertenecientes a las agrupaciones de Castro Urdiales, Ribamontán al Monte, Santander y Vega de Liébana que han alcanzado los diez años de servicio.

En nombre del Ejecutivo y de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, les ha trasladado el agradecimiento del Gobierno "por mantener viva la llama" de protección civil, "por ser los primeros en ayudar a los vecinos cuando peor lo están pasando", por acompañar, prevenir y estar siempre disponibles. "Gracias por vuestra dedicación, por vuestro compromiso y por estar siempre donde más se os necesita. Vamos a por otros diez años más", ha finalizado.

En concreto, los reconocimientos han recaído en tres voluntarios pertenecientes a la Agrupación de Protección Civil de Castro Urdiales: Amaya Fernández, Sonia Fernández y Verónica Chagartegui. También han sido galardonados cuatro voluntarios de la Agrupación de Vega de Liébana: Gregorio Miguel Alonso, que es también alcalde del municipio, junto a Mariano Gómez, Alfonso García y Joaquín Tens.

Asimismo, han sido reconocidas Josefa Hernando, de la Agrupación municipal de Ribamontán al Monte, e Isabel Toca, de la de Santander.

Con las condecoraciones a la antigüedad y a la constancia, la comunidad autónoma agrade el compromiso altruista y desinteresado de los voluntarios de protección civil.