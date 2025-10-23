El Gobierno impulsará la reforma de la bolera El Verdoso de Santander con 1,7 millones

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvican, dependiente de la Consejería de Fomento, impulsará la reforma y acondicionamiento del Estadio Bolístico El Verdoso de Santander, un proyecto que cuenta con un plazo de ejecución de 8 meses y un presupuesto de 1,7 millones de euros.

Así lo ha afirmado el titular del ramo, Roberto Media, tras el encuentro que ha mantenido con la alcaldesa de la capital, Gema Igual, en el que la regidora ha presentado el proyecto definitivo que la empresa pública financiará y sacará a licitación "en unas semanas".

Media ha destacado que se trata de un espacio "emblemático" para los santanderinos, situado en el centro de la ciudad y con un enorme valor simbólico para sus vecinos, especialmente para la Peña Bolística La Carmencita.

Asimismo, se ha referido al carácter integral de esta actuación, dado que la instalación presenta un "gran deterioro" debido a las filtraciones de agua que se producen en su interior en días de lluvia.

Así, se actuará en todos sus espacios: graderío, locales, espacios deportivos y auxiliares, así como circulaciones y accesos a la infraestructura.

Además, el consejero ha subrayado que el proyecto no solo busca modernizar esta infraestructura, sino crear un espacio "más seguro y completamente accesible" para personas con movilidad reducida.

Según ha recordado, esta actuación forma parte de los proyectos que el Consejo de Gobierno encargó a Gesvican para la reforma y mejora de instalaciones deportivas en nueve municipios de Cantabria, con una inversión cercana a los 9 millones de euros.

Entre ellos, ha recordado el inicio, hace unos días, de los trabajos de cubrición de la pista del CEIP Eugenio Perojo de Liérganes, la primera de estas nueve actuaciones que ya se encuentra en ejecución.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido al Gobierno su implicación en este proyecto "tan necesario y tan esperado", y ha destacado que la renovación de El Verdoso supone una apuesta conjunta por conservar una instalación histórica y, al mismo tiempo, adaptarla a las necesidades actuales del deporte y de la ciudad.

"Su reforma no solo permitirá mejorar las condiciones de uso y seguridad, sino que devolverá a este espacio la dignidad que merece y que los aficionados llevan años reclamando", ha señalado la regidora, que ha explicado que el Ayuntamiento venía trabajando desde hace tiempo en la definición del proyecto.

La alcaldesa ha valorado especialmente que el nuevo diseño garantice la accesibilidad universal y mejore la funcionalidad de todo el recinto.

DETALLES DEL PROYECTO

El Estadio Bolístico El Verdoso de Santander se sitúa entre las calles Vargas y Alta, en una parcela de unos 2.300 metros cuadrados.

En lo que se refiere a la grada para el público, el proyecto recoge la renovación completa de sus asientos. También se prevé mejorar y adaptar este espacio teniendo en cuenta todas las especificaciones necesarias recogidas en el plan de emergencias y evacuación, la adaptación del aforo existentes o las salidas de emergencias, entre otras cuestiones.

Respecto a los locales situados bajo esta infraestructura, se llevarán a cabo trabajos de reforma, así como de impermeabilización debido a las filtraciones de agua que se presentan en días de lluvias y que afectan a los espacios en los que se ubican la cafetería, las oficinas, los almacenes y los locales sociales.

Además, se reformarán los accesos con la instalación de una nueva pavimentación y se renovará la iluminación del estadio y de las zonas adyacentes.

Los trabajos se completarán con la renovación de la bolera principal, en la que históricamente juega la peña La Carmencita, así como las boleras y pistas de petanca auxiliares.