El Gobierno incauta 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes medioambientales de la Unidad de Inspección Pesquera de la Consejería de Pesca del Gobierno de Cantabria se han incautado de varias redes de pesca ilegales que sumaban 400 metros de longitud en el interior del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Según ha informado este martes el Gobierno en un comunicado, la intervención se produjo durante un registro a una embarcación que mantenía las redes en su interior.

Esta práctica, además de estar prohibida, representa un grave perjuicio para el ecosistema ya que afecta a la biodiversidad y rompe el equilibrio natural de la marisma.

Estas artes de pesca, utilizadas de forma furtiva, estaban causando una elevada mortandad de peces de diferentes especies, muchos de los cuales eran descartados por carecer de valor comercial y acababan flotando en la marisma, ha explicado el Ejecutivo.

La colocación de artes de pesca en zonas protegidas constituye una infracción administrativa grave conforme a la Ley de Pesca de Cantabria. En este sentido, los responsables de esta actividad ilegal podrían enfrentarse a importantes sanciones, además de otras responsabilidades derivadas de actuar en un espacio natural protegido.

El Gobierno de Cantabria recuerda que el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es uno de los humedales "más valiosos" del norte de España, hábitat de numerosas especies de aves y peces que dependen de la conservación de este ecosistema único.

La vigilancia y custodia de estos espacios constituye una prioridad del Ejecutivo regional, que continuará reforzando los controles para erradicar las prácticas furtivas y garantizar la preservación de nuestro patrimonio natural, ha afirmado.