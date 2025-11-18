El Gobierno incorpora más de la mitad de las medidas del Consejo Social en los presupuestos de 2026

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha incorporado al proyecto de ley de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026 un total de 31 enmiendas propuestas por los diversos componentes del Consejo del Diálogo Social, cuya comisión permanente se ha reunido este lunes en la sede de la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo del Edificio Macho de Santander.

Además de esas 31 medidas, se han incluido otras 11 parcialmente, de tal manera que se han aceptado más del 67 por ciento de las presentadas.

En nota de prensa, el Ejecutivo ha señalado que el resto de las propuestas de los representantes de la patronal y de los sindicatos podrían introducirse en el proyecto de ley durante el trámite parlamentario de las enmiendas, o incluso la posibilidad de abordarlas más adelante, con partida presupuestaria en estas cuentas iniciales en caso de consensuar un modelo común o con una aportación a lo largo del año que viene.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, que ha presidido la reunión, ha informado a los agentes sociales de las líneas generales de los Presupuestos y ha agradecido a los representantes de la patronal y de los sindicatos cántabros sus respectivas aportaciones que "han enriquecido el proyecto de ley contribuyendo a hacerlo más social y equilibrado", ha valorado.

En la reunión también han participado, entre otros, las secretarias generales de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Teresa Gómez, y de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, María Jesús Vicente; el director general de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo, Jaime Alonso, quien ha ejercido como secretario; los secretarios generales de CCOO, Rosa Mantecón, y de UGT, Mariano Carmona, y el director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera.