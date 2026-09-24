El Gobierno incrementará hasta el 50% su aportación a Agroseguro para que el sector primario amplíe sus coberturas

Vacas en un campo - USAGA

Para hacer frente a riesgos cada vez más frecuentes como la sequía, el viento, daños en cultivos forrajeros o provocados por la fauna silvestre SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha anunciado este jueves a los representantes del sector primario de Cantabria que el Gobierno regional incrementará al máximo su aportación a Agroseguro para favorecer la contratación de pólizas que permitan proteger las explotaciones frente a riesgos cada vez más frecuentes como la sequía, los daños en cultivos forrajeros, el viento o los provocados por la fauna silvestre, especialmente los jabalíes.

En concreto, el Ejecutivo pasará de subvencionar el 25% al 50% de la aportación complementaria que realizan las comunidades autónomas a estas pólizas, alcanzando así el máximo nivel de apoyo permitido. De esta forma, sumada la contribución estatal, los agricultores y ganaderos cántabros podrán beneficiarse de una subvención que cubrirá hasta el 65% del coste total de la póliza, tanto agrícola como ganadera.

La medida ha sido trasladada durante una reunión que ha mantenido Susinos con organizaciones y representantes del sector, en la que se ha abordado una de las principales preocupaciones de agricultores y ganaderos ante los efectos de fenómenos climáticos cada vez más recurrentes, ha informado el Gobierno.

Susinos ha explicado que esta mejora busca impulsar la contratación de coberturas específicas que hasta ahora tenían una implantación limitada en Cantabria, como las destinadas a cubrir la pérdida de producción en cultivos forrajeros y de pastos por sequía, además de otros daños derivados de fenómenos meteorológicos adversos o de la acción de la fauna silvestre.

La consejera ha subrayado que esta decisión forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de María José Saénz de Buruaga para apoyar al sector agroganadero ante una situación que, según ha señalado, "ha venido para quedarse" y que exige adoptar medidas estructurales más allá de las ayudas puntuales.

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo regional ya ha activado una línea extraordinaria y directa de 3 millones de euros destinada a los ATPs (Agricultores y Ganaderos a Título Principal), cuya convocatoria ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, con el objetivo de que los profesionales puedan recibir estas ayudas con la mayor agilidad posible.

Además de las ayudas directas, Susinos ha recordado que el Gobierno de Cantabria viene trabajando con Agroseguro en la mejora de las condiciones de aseguramiento disponibles para las explotaciones de la región y adaptar las coberturas a las nuevas necesidades derivadas del cambio en las condiciones climatológicas.

REUNIONES INFORMATIVAS EN DIFERENTES COMARCAS AGRARIAS

Con el fin de acercar esta información al territorio y resolver las dudas de los profesionales, la Consejería llevará a cabo en las próximas semanas reuniones informativas en las distintas comarcas agrarias de Cantabria.

Estos encuentros permitirán analizar las características de cada zona y ayudar a agricultores y ganaderos a identificar la modalidad de seguro que mejor se adapte a las necesidades de sus explotaciones.

La titular de Desarrollo Rural ha subrayado que estas pólizas cuentan con una amplia implantación en otras comunidades autónomas especialmente expuestas a la sequía y que, ante la evolución de las condiciones climáticas en Cantabria, resulta necesario promover herramientas que refuercen la capacidad de respuesta y la seguridad económica de las explotaciones agrarias y ganaderas de la región.

"Nuestro compromiso es seguir trabajando de la mano del sector para anticiparnos a los problemas y dotar a agricultores y ganaderos de los instrumentos necesarios para afrontar con mayores garantías los retos del futuro", ha concluido.

En la reunión, la consejera ha estado acompañada también por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y por la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández.