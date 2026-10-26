El Gobierno iniciará "en los próximos días" el pago de 3 millones del primer año del Plan de Recría de razas puras

Archivo - Una vaca cherolesa - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería iniciará "en los próximos días" el pago de tres millones de euros correspondientes a la primera anualidad del Plan de Recría de animales de razas puras bovinas, equinas y ovinas.

La medida está destinada a apoyar al sector ganadero y favorecer el mantenimiento y la mejora genética de las explotaciones de la comunidad autónoma, ha informado este lunes el Ejecutivo.

El 22 de octubre se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución en la que aparecen los 1.530 beneficiarios de esta primera anualidad, que comenzarán a recibir los importes correspondientes en los próximos días.

El Plan de Recría impulsado por el Gobierno de Cantabria cuenta con una dotación global de 9 millones de euros para un periodo de tres años (2026, 2027 y 2028), de los que ahora se abonará la primera anualidad.

Esta línea de ayudas está dirigida a la recría de animales de razas puras, fundamentalmente de las especies bovina, equina y ovina, con el objetivo de favorecer la continuidad de las explotaciones, promover la mejora genética y reforzar la competitividad del sector ganadero cántabro.

A través de este programa, el Ejecutivo autonómico respalda el esfuerzo que realizan los ganaderos para mantener animales de alto valor genético y garantizar el futuro de unas explotaciones que desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social del medio rural, ha señalado la Administración.