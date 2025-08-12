El Gobierno insiste en que es la Delegación la que debe actuar ante los botellones

VILLAESCUSA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha pedido también a la Delegación del Gobierno en Cantabria que "actúe" ante los botellones que se organizan en diferentes puntos de Cantabria este verano, como El Puntal (Somo) u Oyambre, ya que es "el órgano competente".

Susinos ha reiterado así este martes la petición trasladada ya en numerosas ocasiones por su Gobierno (PP) y en especial por el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, a la Delegación, pues ha subrayado que "son cuestiones de orden público y ahí es donde la Guardia Civil tiene que actuar".

"Los botellones que se están realizando, tanto el que se realizó en El Puntal como el que se está realizando en Oyambre o en otros puntos de Cantabria, son concentraciones ilegales que no tienen ningún tipo de autorización. Lo que se tiene que pedir es que la Delegación del Gobierno actúe en esos casos", ha señalado a preguntas de la prensa en su visita esta mañana a Villaescusa.

De hecho, ha destacado que esta administración ya ha actuado en otras ocasiones similares, como cuando "hubo este problema" en Castro Urdiales, "rápidamente enviando gran cantidad de guardias civiles, concretamente en ese momento 91".

"Es lo que se tiene que hacer, actuar porque es una cuestión de orden público, pero desde la Delegación de Gobierno que es el órgano competente", ha zanjado la consejera.