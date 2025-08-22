El Gobierno licita por casi 2,7 millones la digitalización del ciclo del agua en 41 municipios

Archivo - Estas nuevas herramientas permitirán optimizar los recursos hidráulicos de estos municipios - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Permitirá conocer en tiempo real los principales consumos y su calidad y 39 de los municipios están en riesgo de despoblación

SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación por casi 2,7 millones de euros el contrato para la digitalización de captaciones de abastecimiento y redes de distribución de agua en 41 municipios de la comunidad, de los que 39 se encuentran en riesgo de despoblación.

En concreto, el proyecto contempla el suministro, la instalación y puesta en funcionamiento de los dispositivos y elementos necesarios para la modernización y monitorización de los sistemas de captación y distribución de abastecimiento en alta en estos municipios.

La actuación, que contará con un plazo de ejecución de 8 meses, permitirá conocer en tiempo real los principales consumos y la calidad del agua de abastecimiento en cada uno de estos ayuntamientos.

Para ello, se dotará de los sistemas de comunicación necesarios a cada una de las instalaciones para poder transmitir la información recopilada en ellas a su correspondiente centro de control local.

Así lo ha explicado en nota de prensa el consejero de Fomento, Roberto Media, quien ha resaltado que con estas nuevas herramientas "se optimizarán los recursos hidráulicos, se podrán detectar las fugas en cualquier elemento cuando se produzcan y se garantizará en todo momento la calidad del agua que llega a los hogares".

Los municipios que se beneficiarán de este proyecto, la gran mayoría en riesgo de despoblación o cercanos a ello, son Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Campoo de Enmedio, Cieza, Cillorigo de Liébana, Hermandad de Campoo de Suso, Herrerías, Lamasón, Luena, Miera, Molledo, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Potes, Rasines, Rionansa, Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Vega de Liébana, Vega de Pas y Valle de Villaverde.

MEJORA HÍDRICA

Por otro lado, Media ha destacado que esta actuación forma parte de los proyectos que el Ejecutivo autonómico está llevando a cabo, a través de la colaboración público-privada con la empresa Aqualia, de cara a mejorar la eficiencia del ciclo del agua en Cantabria.

En concreto, esta iniciativa forma parte del proyecto 'CantabriaControl: control de caudales y optimización de recursos en la cuenca del Cantábrico', que contará con una inversión total de 10,8 millones de euros gracias a los fondos europeos Next Generation obtenidos en la segunda convocatoria del PERTE del agua, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta convocatoria está destinada a proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua y abarca desde el abastecimiento en alta, distribución, saneamiento y depuración, con el objetivo de mejorar el conocimiento de los usos del agua, reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia de los sistemas, optimizar el gasto energético, impulsar la transparencia y la comunicación con la ciudadanía y los diferentes entes públicos y privados involucrados en las diferentes fases del ciclo urbano.

Todo ello, ha señalado el Gobierno, en consonancia con las nuevas normativas, tanto estatal como europea, a través de las cuales se exige el control continuo de la cantidad y de la calidad del agua captada.