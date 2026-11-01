El Gobierno licita la redacción del proyecto para construir 15 viviendas públicas de alquiler asequible en Mataporquera

Archivo - El alcalde Valdeolea, Fernando Franco; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; y el consejero de Vivienda, Roberto Media - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación la redacción del proyecto y la dirección de obra para la construcción de quince viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, junto con garajes y un local municipal, en la localidad de Mataporquera (Valdeolea).

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que la actuación se desarrollará en la parcela situada en la calle Constitución y forma parte de la estrategia del Gobierno para incrementar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente en municipios del medio rural.

El procedimiento se tramitará mediante un concurso de proyectos con intervención de jurado, que permitirá seleccionar la propuesta arquitectónica con mayor calidad técnica, funcional, energética y de integración en el entorno.

Posteriormente, el equipo ganador asumirá la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de las obras.

La futura promoción contará con 15 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible, además de plazas de garaje y un local municipal, y se enmarca en el programa de ayudas a la promoción de vivienda pública previsto en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Esta actuación, según el Ejecutivo, responde a una necesidad real de vivienda en la comarca de Campoo-Los Valles, donde la demanda de vivienda asequible supera actualmente las doscientas solicitudes, lo que pone de manifiesto "la importancia de impulsar nuevas promociones públicas para favorecer el acceso a la vivienda y contribuir al asentamiento de población".

El presupuesto de licitación para la redacción de los proyectos y la dirección de obra asciende a 225.450 euros, IVA incluido.

Las propuestas podrán presentarse durante un plazo mínimo de treinta días naturales desde la publicación de la licitación.

Una vez adjudicados los trabajos, el proyecto básico deberá redactarse en el plazo de un mes y el proyecto de ejecución en dos meses, con el objetivo de avanzar cuanto antes en la futura construcción de las viviendas.

Entre los aspectos que deberá valorar el jurado figuran la calidad arquitectónica, la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios, la accesibilidad, la habitabilidad de las viviendas, la racionalidad constructiva y la viabilidad económica de la actuación.